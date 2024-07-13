何廣沛做何依婷「掛名老公」　熱到濕晒激情欠奉

無綫藝人何廣沛、何依婷日前於元朗為新劇《金式森林》拍攝睇古董車戲份，劇中飾演「富二代」的廣沛與「大少奶」依婷一個西裝骨骨，一個少奶奶打扮，貴氣十足。但實情是酷熱天氣在鐵皮貨倉拍攝，雖有上蓋遮擋太陽，但因沒有冷氣而熱得汗流浹背，一停機兩人即狂吹風扇、喝凍飲降溫，認真辛苦。

講到夏天拍外景辛苦，二人皆覺得今次在室內拍攝已相當舒服，若果在戶外已經中暑，廣沛說：「西裝打呔係熱啲，但都Ok，呢套劇室內戲多，同埋始終講我哋係有錢人，所以都唔算多戶外戲，之後係拍打Golf戲會辛苦啲。」不過，廣沛又指在夏天拍外景緊接回錄影廠拍攝，一熱一冷很容易「中招」：「拍完外景就係咁濕住入廠，冇時間去沖涼，依家就熱，入廠就凍，所以夏天拍劇好易病，就算有時間換衫幫助都唔大，因為個人熱到好似喺中暑狀態，拍時裝劇已經算好，以前拍古裝仲辛苦，個頭好似出煙咁。」他又笑言最佳的消暑方法是「萬歲」請大家喝冰凍飲品，故夏天開工的使費也特別多。

依婷繼《新聞女王》後再演奸角，她則說：「又唔可以話奸嘅，只係有啲計謀，始終係爭家產，喺大家族裏面爭取最大利益，據理力爭啫。」又言不擔心被定形，對上一套是飾演天真無邪的角色，演員就是嘗試不同角色才夠好玩。廣沛則透露今次角色會是演過最火爆的一次，一撻就着。至於與依婷雖飾演夫妻，但卻沒有火辣親熱戲，他說：「雖然我係佢老公，但呢啲機會唔屬於我，有啲妒忌囉，呢啲就叫有名無實。」依婷則笑說：「有錫錫戲，但唔係同我老公，激情戲留返畀我同其他人啦！」

講到今年有多位港者參賽者指因要「選美合約」而退賽，作為前港姐亞軍的依婷則說：「我都7年前，可能合約都唔同晒，我當年就冇猶豫嘅，可能依家啲女仔唔同，追求多啲自由，唔想被框住。」