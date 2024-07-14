陳山聰拍打戲提點何沛珈：有責保護佢安全

視帝陳山聰、朱晨麗、姚子羚、何沛珈、張頴康及吳兆麟等，今日（14日）現身觀塘，為無綫劇《反黑英雄》宣傳，眾人在台上大玩遊戲及派發紀念品，吸引大批粉絲到場支持。

首次跟陳山聰合作的何沛珈，大讚對方是一個好前輩、好哥哥，她説：「拍打戲前佢會提點我唔好太緊張，令我覺得好安心。」山聰就指因對方是首次拍打戲，因此拍攝前會更加做足安全措施，更令他憶起自己初入行時的經歷，他説：「以前都有好多前輩好似歐陽震華、郭晉安，佢哋都會好保護我哋，依家到我變咗佢前輩，所以都有責任保護佢安全。」何沛珈稱想試做打女，笑言打人或做被打也可以，問她是否轉型不再性感？她説：「其實冇所謂，重點係睇場合。」

談到陳山聰兒子陳霆軒（Jaco）早前出席K1畢業禮時變結業禮，他表示知道很多人關心，解釋只是分校合併，又笑指當初因為兒子上學已搬過一次屋：「依家唔想再搬住，最多努力賺錢請司機畀佢，哈哈！」他提到近日發生有小童被拐帶的新聞，自己作為家長當然擔心，亦呼籲為人父母要加倍小心，希望事情能快點過去。

張頴康透露於拍攝期間不慎弄傷左手手指尾，至今仍未康復，指當時正拍攝他於後巷追捕賊人：「差唔多一年前，可能有未夠熱身，跑跑吓唔小心仆到倒，左手手指尾撞到地下塊卡板，開頭冇乜嘢，依家手指尾屈唔晒又伸唔直。」他指拍攝動作場面受傷也無可避免，太太已習慣他每次回家都有新傷，又指拍攝時大家也很忘我，大家也想拍出真實感，故不會「就住就住」，笑言跟武指對打會比跟演員打安心得多。劇集正在播出，他指自己角色正氣，但不知何故大家也推斷他將會「黑化」，笑指自己已變成鄭子誠一樣。

提到文頌男因病離世，曾跟他一起主持過J2節目《不正常愛情研究所》的吳兆麟，坦言昨晚知道消息後心情沉重並難以入睡，表示兩人雖然不算熟，但當年已覺得對方是一個很健康和開朗的人，得知對方不幸患病時亦有傳訊息問候，感嘆知道對方因沒購買保險，故未能得到最好治療，覺得十分可惜。今年26歲的他表示今次是第一次經歷朋友離世，自己也有點驚訝：「冇諗過事情嚟得咁快，自己都好傷心。」他希望對方家人能早日走出傷痛，又指會出席對方喪禮。