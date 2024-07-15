李玟遺作曝光！為母親而唱遺憾「失去後才知道珍惜」

已故樂壇天后CoCo李玟全新單曲《Always On My Mind》，是CoCo重新演繹媽媽的偶像貓王唱紅的經典歌曲。侍母至孝的CoCo曾經在母親節發文說：「媽媽就是我的世界！」在選曲時也選了媽媽的最愛來表達心聲。這首1972年發行的歌曲原是貓王與前妻離婚後推出，歌詞中表達「失去後才知道珍惜」的深情與遺憾：「也許我沒有時刻陪伴在你身旁，或是即時表達我的愛，但是你永遠在我心上。」

CoCo演唱的版本將曲速放慢，傾訴她心中的滿滿的愛與牽掛之情，深刻展現她天后級的演唱功力，與她想要傳達的心聲。冥冥之中，這首歌也彷彿是CoCo與歌迷之間的交流，熱情溫暖的CoCo，一直將歌迷記掛在心上，而她留下的這首歌，也唱出了所有歌迷們對CoCo的愛與思念，。

今年是CoCo李玟出道30周年，粉絲對她的思念及追想從未間斷，粉絲也衷心期盼可以聽見更多CoCo未曾釋出的作品。就在今年，CoCo生前已錄製完畢，但尚未出版的經典翻唱歌曲錄音，將陸續面世並出版專輯。這些經典歌曲是由CoCo自己擔任製作人，從2016年開始陸續製作，CoCo挑選自己與家人喜愛的歌、抒發心情的歌，以及對當代有深刻影響的經典歌曲，以自己的想法重新詮釋。

在6月15日CoCo李玟出道30周年紀念日當天，由2位家姐Carol與Nancy及CoCo三姐妹合唱的《珍惜今天》已搶先播上。《Always On My Mind》即將在明天全球同步數碼上架。