吳宇森新版《喋血雙雄》預告曝光　前球星演奸角成網民最大驚喜

吳宇森執導的新版《喋血雙雄》（The Killer）即將於下月於影視串流平台上架，而首輯預告片今日正式曝光，預告片中除了有「吳氏」的招牌火爆槍戰慢動作、雙槍對峙以及飛鴿鏡頭之外，還有一位前球星出現，令一眾網民大為驚喜！

新版故事與原版好唔同，新版故事講述女職業殺手Zee在巴黎夜店執行殺人任務時得知要殺死一名失明年輕女子而心軟拒絕下手，因而瓦解她與「殺手組織」的關係，而當地的警探Sy奉命調查案件，令女殺手陷入兩難的局面。原版周潤發的職業殺手「小莊」於新版「變性」由女星Nathalie Emmanuel飾演的「女殺手」之外，法國黑人男星Omar Sy 則飾演李修賢當年警探「李鷹」的角色。此外，於預告片中亦見到《阿凡達》（Avatar）男星森禾霍頓（Sam Worthington）的出現，他飾演原版朱江飾演的殺手經紀人。

而預告片中最令網民驚喜就是預告片中出現久未露面的法國前足球巨星簡東拿（Eric Cantona），「簡大帝」於片中飾演大反派，亦即原版由成奎安飾演的社團頭目「汪海」，原版中該角色最後打盲了「小莊」雙眼，暫未知新版會否有改動。網民看完預告後紛紛留言表示對「簡大帝」有份演出而驚訝。

其實今次已非吳宇森首次與簡東拿合作，1998年吳導演趁住法國世界盃熱潮而為一運動用品品牌拍攝廣告，當時廣告中除了有巴西國家隊幾名球星包括「大哨」朗拿度（Ronaldo）之外，「簡大帝」亦粉墨登場客串。