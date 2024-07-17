Tyson Yoshi過最後單身牛一　魏浚笙叫女友向佢求婚

型男魏浚笙（Jeffrey）與好友Tyson Yoshi（TY）今日（17日）現身銅鑼灣出席香水活動，吸引大批粉絲到場圍觀。大會安排推出跑車型生日蛋榚，為今日30歲生日的TY慶祝，此時有人「贈興」大叫其死敵Kayan9896名字，壽星仔充耳不聞。

受訪時談到「單身最後一個生日」，Tyson 笑說：「應該係嘅。（有咩生日願望？）希望今年年尾喺英國搞完演出後，下年再喺香港完自己場大騷（演唱會），然後再結婚。」他更透露婚禮將在外地舉行：「到時完咗可以順便chill番1、2個星期，同埋希望班朋友嘅檔期全部都得，可以齊齊飛走，如果大家到時發現突然間好多歌手去咗嗰個國家拍MV，就知乜事啦。」

對於是否邀請Jeffrey當兄弟團，Tyson答：「佢梗係有份啦，但我未諗細節住，要先影咗輯靚相，跟住正式提出邀請，未婚妻要求我咁做。」問Jeffrey見證Tyson求婚成功，是否搞到心癢癢，他笑答：「感動嘅。（感動不如行動？）根據呢10年嘅相處，相信我女朋友比較實際，唔喜歡驚喜，反而我有少女心，或者調番轉佢向我求婚囉，我一定應承。（咁可能求完婚，婚禮畀番你落手落腳去搞。）呢樣冇問題喎。」

談到生日如何慶祝，TY直言活動完結後會飛往台灣，拍MV及出席活動，由於行程忙碌，未婚妻亦不會隨行。他補充：「男人生日好少搞好多嘢嘅，遲啲再約Jeffery飲杯咖啡，又或者一齊食蛋白質同健身囉。」而Jeffery被發現右手手腕貼上膠布，他解釋：「我喺屋企整壽喜燒食，點知辣親！（唔驚留疤？）男人留一、兩條疤先型。」Tyson搞笑提議Jeffery紋上女友名字遮擋，搞到全場起哄爆笑。另外，對於有人提起Kayan9896，TY繼續笑說：「唔知你哋（記者）講乜喎，再講我走㗎嘞！」