陳鍵鋒最新狀態曝光　染金髮做美甲撞樣UFO專家卓飛

藝人陳鍵鋒身高1米82、外形俊俏，當年與林峯、馬國明、黃宗澤、吳卓羲合稱「TVB5大最帥小生」，2011年更因演出古裝劇《美人心計》而被封為「史上最帥皇帝」。近日，內地社交網流傳陳鍵鋒自拍照，近年極少公開露面的他，被發現做了美甲和身形發福不少，網友讚美：「終於走出容貌焦慮，坦然接受老去殘掉的自己！」

今年46歲的陳鍵鋒，取得獨木舟、紅十字會聾人手語、幼兒護理、潛水教練證等幾十個技能等級證照，近年較少以藝人身份公開現身。不過近日突然傳出陳鍵鋒的一張新相，畫面只見他染了金短髮，拿起手機對鏡自拍，被發現做了短美甲，而臉蛋和身形與過往比起來明顯發福，有網民更指他跟研究UFO專家卓飛撞樣。

不過，他的氣色紅潤，看起來頗健康，網友欣慰地表示：「他終於走出容貌焦慮了，大方曬近照，沒再遮遮掩掩，坦然接受老去殘掉的自己，替他高興。」亦有網友也留言：「老了和余文樂有點像」、「男的真的上了三十以後就是下坡路，和女明星的自律完全不能比，終點都是本山大叔」、「他遺傳病困擾，然後退出演藝圈了，已經是素人，大家就不要對他要求這麼高了。」