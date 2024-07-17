傅嘉莉大營救斜路孭人係咁走　搞到甩甲好難受

無綫新劇《反黑英雄》昨晚（16日）播出一集，傅嘉莉（Kelly）飾演的靚師奶珊珊相當搶Fo，在髮型屋擔任髮型助理，負責為客人林太（譚淑瑩飾）洗頭，被讚手勢純熟，Kelly受訪時稱因拍攝場地是一間真髮型屋，特意早到現場向員工學藝，即學即拍，她表示：「我都唔可以太叻，因為都係講我啱啱學，拍嗰陣都驚啲水彈到對手塊面，雖然唔係咁易，但都好好玩，呢個亦係做演員好玩嘅地方。」

有場她營救林太戲份，足足孭了對方走了大半條斜路，Kelly指該場戲看似很短，只約50秒，但實質卻拍了一整個晚上，Kelly說：「場戲真係唔容易，第一始終係斜路，孭住對手都怕會跌親人，所以拍之前拉晒筋，拍咗成晚，我來來回回都唔知行咗幾多次；另外孭對手上身都係難，每次都要喺啲位置比較低嘅樓梯級畀佢上，上完之後再行番去中間位先開始拍；亦試過直情唔落地等，因為落咗地再上返去好麻煩，都試過孭住對手幾分鐘等Roll機，真係幾攰。仲要有個鏡頭講我有少少跣腳，拍嗰時我又係好驚跌親佢。同埋拍嗰日好凍，大概11度左右，我又唔着得褸，因為要連戲，好彩行嚟行去就冇咁難過。」

Kelly又透露因當晚穿的鞋子不合穿，經歷了一晚來來回回後，兩隻腳趾公驚現甩甲情況，真係有苦自己知。

而今次最大犧牲是，為求演活靚師奶仔，她索性素顏上陣，Kelly笑謂：「因為我好鍾意做戲，角色需要點我就會點，唔會諗傅嘉莉會點諗，主要都係想觀眾睇時投入到多啲。」昨晚她更以「海棠春睡」展示美好身段，她分享自己的Keep Fit心得，最緊要勤力：「我呢幾年主要留喺屋企跟網上運動片做運動，我覺得女仔唔需要做好多器械，做有氧同郁動吓都夠，每日做20分鐘左右其實都好夠，都爆晒汗。同埋唔好懶，要多啲做保養、磨砂同敷Mask，我拍劇時就日日都敷Mask，就算得好少時間瞓，我都會爭取喺沖涼時間敷，我試過利用埋洗頭嘅時間浸腳，盡量偷時間去做保養。」

另外，昨晚另一焦點是阿占（丘梓謙飾）對阿怡（曾文心飾）這一對，阿占冒充阿怡約番茄（林俊其飾）見面，並以擂球棍毆打番茄逼其遠離阿怡母女，後來傳出番茄死訊，阿占頓變成最大嫌疑人，劇情緊張又刺激，但網民卻錯重點關注了阿怡的衣着上，露腰打扮隱約見到馬甲線，有網民更將阿怡紫色裝束甫在顏色關注群組加以讚賞，相當特別。