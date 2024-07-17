爆乳麥紫莉見霍哥即剝　主動送Fans愛的抱抱

自稱幾乎成為香港日本AV女優第一人的麥紫莉，穿上性感喱士胸圍，配以西裝外套，露出豐滿上圍現身今日（17日）的書展 ，為自己首本處女寫真集舉辦簽售會，引來大批龍友圍觀，網紅霍哥亦有現身支持，適逢霍哥亦出新書，2人即場交換書籍，期間麥紫莉更特意轉身脫掉外套，露出美背，與霍哥合照。活動上，麥紫莉與3位讀者抱抱，讀者需要垂低手，由麥紫莉主動抱上去。期間好友楊卓欣突然現身，驚喜送上印有麥紫莉照片的蛋糕，祝賀她寫真大賣，她收到蛋糕後更一度激動想落淚，2人之後更嘴對嘴錫錫。

她表示粉絲都是紳士，所以並不擔心要和他們親密接觸，又表示衣着是悉心搭配，尊重場合。今次寫真主要是在西貢沙灘取景，因此書中有不少水着照，又指為了拍攝美照，不但要躺草地，又要落水，腳上都被蚊子咬到一撻撻，問到尺度底線？麥紫莉說：「除咗全裸我唔影之外都可以，基本上今次本書除咗全裸之外咩都有。」又稱書中每張相都是真材實料，沒有任何加工修圖。

而為了寫真集努力減肥的麥紫莉表示由最初的60公斤減到現在只有50公斤左右，表示減肥秘訣是均衡飲食，又指自己曾經為減肥走上「歪路」，三天不吃東西，只喝水：「完咗三日之後，我淨係食一隻蛋同一啲菜，之後又淨係飲水，雖然身形上係好似瘦咗，但其實你減嘅係水分同埋肌肉，唔好睇。」