影迷嚴選里奧勒度最愛作品　《鐵達尼號》竟然大熱落選

荷里活男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）從影以來主演過多部電影，好多都大受影迷歡迎。最近有網站就做了調查由影迷們選出心目中最愛的里奧仔作品。

結果，里奧仔於2006年主演的《無間道風雲》（The Departed）獲影迷喜愛度達94％登冠。《無》是改編港產片經典之作《無間道》，里奧仔於新版中飾演原版梁朝偉的臥底角色。他的精彩演出獲影迷一致讚好。而僅次於《無間道風雲》就是2012年昆頓塔倫天奴（Quetin Tarantino）執導的西部片《黑殺令》（Django Unchained），在片中里奧仔罕有地飾演大反派。

此外，10部影迷最愛作品包括《血鑽》（Blood Diamond）、《潛行凶間》（Inception）、《不一樣的天空》（What’s Eating Gilbert Grape）、《捉智雙雄》（Catch Me if You Can）、奧斯卡影帝得獎之作《復仇勇者》（The Revenant）、《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）以及《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）等。不過卻獨欠里奧仔1997年主演的最賣座之作《鐵達尼號》（Titanic），令人大跌眼鏡！