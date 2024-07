影迷嚴選里奧勒度最愛作品　《鐵達尼號》竟然大熱落選

荷里活男星里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)從影以來主演過多部電影,好多都大受影迷歡迎。最近有網站就做了調查由影迷們選出心目中最愛的里奧仔作品。

結果,里奧仔於2006年主演的《無間道風雲》(The Departed)獲影迷喜愛度達94%登冠。《無》是改編港產片經典之作《無間道》,里奧仔於新版中飾演原版梁朝偉的臥底角色。他的精彩演出獲影迷一致讚好。而僅次於《無間道風雲》就是2012年昆頓塔倫天奴(Quetin Tarantino)執導的西部片《黑殺令》(Django Unchained),在片中里奧仔罕有地飾演大反派。

此外,10部影迷最愛作品包括《血鑽》(Blood Diamond)、《潛行凶間》(Inception)、《不一樣的天空》(What’s Eating Gilbert Grape)、《捉智雙雄》(Catch Me if You Can)、奧斯卡影帝得獎之作《復仇勇者》(The Revenant)、《花月殺手》(Killers of the Flower Moon)以及《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street)等。不過卻獨欠里奧仔1997年主演的最賣座之作《鐵達尼號》(Titanic),令人大跌眼鏡!