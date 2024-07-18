谷婭溦入行15年搞免費騷答謝歌迷　淚灑舞台感激我遇上

歌手谷婭溦（溦溦）昨晚（17日）在新蒲崗舉行《Voice of Vivian 谷婭溦「溦溦」道來流行歌會》歌迷聚會，免費招待及答謝歌迷會15年來支持，有千名粉絲一同為她補祝本月8號的生日，《中年好聲音》冠軍周吉佩亦有捧場，古焯文和女新人林芊瑩(Irene）就擔任表演嘉賓，溦溦在台上宣布好消息，透露正式加盟「無限傳奇娛樂文化」唱片公司，與經理人公司TVB保持合作，一眾高層王凱文、樂易玲和何禮全進行祝酒及切蛋糕儀式。

溦溦在台上感動得落淚，感謝一路上幫助過她的人，她表示：「謝謝大家一直以來陪伴，多謝何禮全在我最低谷時候，拉我一把，初時覺得你好惡，但之後你畀到好溫暖我。」然後唱出《感激說話千百句 》送給幫過她的每一位。

全晚溦溦唱了多首歌曲，包括《城市迷霧》、《再也不見》、《我要和你在一起》，她鼓勵粉絲追尋自己夢想：「以前家人反對入行，自己堅持，夢想是自己追。」並重新編曲翻唱了梅艷芳《夢伴》。唱完《我管你》後，她有點不滿，覺得唱得不是太好，自認對音樂好執着，希望做得更好，惹來歌迷撐：「唱得好好！」她繼稱當感到不開心時，聽音樂會令她重展歡顏，也希望音樂可帶給大家力量。

她續稱：「人生道路找到志同道合的朋友好難，路，一直靠自己堅持，人生不會一帆風順。」鼓勵大家無論幾難都要堅持夢想，在香港差不多8年，視這裏為家，因為喜歡唱歌，所以成立音樂學院，成就更多愛音樂的人。音樂會除了聽歌，還邀請歌迷上台玩遊戲，溦溦更Cute爆模仿Emoji開心、單眼挑皮表情，十分可愛。