官恩娜神隱大半年終蒲頭　背脊穿窿遊巴黎宮殿勁吸睛

歌手官恩娜（Ella）自2015年與醫生男友結婚後淡出幕前，兩人育有一子一女，而45歲的她亦專心照顧家庭，甚少公開露面，就連社交網的更新頻率也不高，生活低調。已經有大半年未有更新社交網的她，日前終於分享近照，晒出一張於巴黎皇家宮殿（Palais-Royal）拍攝的照片，身穿綠色連身短裙、頭戴草帽的她，一身打扮充滿度假氣息，大露背及修長美腿都相當吸睛，儘管已為兩孩之母，但身形依然Fit爆。

Ella在2000年以模特兒身份出道，其後獲唱片公司賞識，在2004年推出首張大碟，其後亦有加入無綫拍劇，因人靚聲甜，是不少人心目中的女神。不過她在2014年證實患上貝爾氏麻痹症，半邊臉肌肉癱瘓，失去控制能力，令她一度情緒崩潰，幸好積極治療後康復。翌年官恩娜與醫生男友結婚，她亦逐漸淡出幕前。

雖然Ella淡出娛圈令不少粉絲大感可惜，但她就十分享受現時的生活，不時與家人旅行度假。去年11月她在社交網晒出一系列到台灣旅行的靚相，但她與囡囡在十分放天燈的行為就被網民怒轟製造環境污染，此事之後，她就極少更新社交網。