Anson Lo飛沖繩水上滑板初體驗　白雪雪大髀終極曝光

男團MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）近年一直推出型格跳唱作品，最新單曲就正配合夏日歡樂氣氛的《Hey Hey OK!》，而MV在日本沖繩拍攝，讓他趁機來一趟夏日快閃旅行，寓工作於娛樂。Anson Lo分享他的新歌表示：「呢首係專門為暑假而推出，一直好想推出一首summer vibe（夏天氛圍）嘅歌，因為一來未試過做夏日風格，二來對上幾首歌都係比較暗黑，或者關於自己內心世界，或者遇上悲慘遭遇嘅情歌，所以好想出一首好開心嘅歌，為大家帶來唔同感覺。」

夏天令人聯想到陽光與海灘，今次Anson Lo亦特地走到沖繩拍攝MV，他解釋自己一直好想去沖繩度假，知道是一個陽光與海灘、景色優美又舒服的地方，故當有這首歌，腦海便浮現沖繩的陽光與海灘。今次去到沖繩拍攝，雖然工作行程好緊湊，但也重拾兒時樂趣，回憶少時候的事，玩得相當投入。他興奮說：「以前中學時候係校內泳隊，好鍾意游水，但慢慢愈嚟愈大個之後就好少游水，所以今次喺MV裏面撐水上滑板係自己嘅初體驗，而夏天令我聯想起食雪糕、陽光與海灘、游水，MV裏面亦滿足晒所有我自己對夏天嘅expectation（期望）同埋願望。」

Anson Lo說起首次試撐水上滑板，自言是最有趣的地方，而他更首次穿起短褲，白雪雪大髀終極曝光，他表示：「啲MV shot睇落好似撐得好有型、好開心，但其實off camera或者剪走咗嘅都係我蝦碌，差啲反艇嘅畫面，呢個拍攝過程都幾搞笑。」由於第一次拍MV有這麼多戶外景，流汗成為他最大的挑戰：「好多fans都幫我起咗個花名叫『流汗霆』，因為我真係好大汗，所以今次補妝補咗好多次，補妝嘅過程好沒趣 ，另外塊面寫住Hey Hey OK OK，係花咗個幾鐘雕啲字出嚟，真係好考耐性，要多謝化妝師嘅神來之筆。」