連詩雅誕下5.9磅B女Camila　陳家樂剪完臍爆喊

藝人陳家樂（Carlos）同老婆連詩雅（Shiga）去年4月24日正式拉埋天窗。早前分享喜訊表示懷有身孕的Shiga，今日正式卸貨B女Camila出世，恭喜晒。

小公主Camila重5.9磅，初為人父的家樂剪完臍帶既興奮又感動，抱著Camila爆喊！見他喊到雙眼通紅，相當感動。寵妻號的家樂陪住太太入產房、親手剪臍帶，見證小公主誕生，看到囡囡眼仔睩睩，腳撐撐，心情更是久久不能平復，語帶激動說：「BB啱啱出咗世，好開心！出嚟已經非常之活潑，喺度到郁手郁腳，佢哋話隻眼似媽媽，個鼻同口似我，但我唔係好分到，宜家仲有啲緊張有啲頭痛，頭先都幫BB剪咗臍帶，個經歷係好特別，好煙韌…我唔識講。」

新手爸爸陳家樂表示：「我以為自己好唔緊張，可以好冷靜去安撫住太太生BB。諗左1000個笑話500個爛gag，結果入到產房我係緊張到有種窒息感，一個都講唔出。唯一講到出口既，只有一句I love you。其實呢段時間，我覺得自己好唔負責任，臨生前幾星期飛左去拍劇，一路都好擔心，但陳太真係好堅強照顧好自己，仲做好晒準備功夫。BB今日平安出世，媽媽係最偉大。」

初為人母的Shiga同樣緊張，未正式推入產房時上身已經緊張到不停震，最後需要打了很少量鎮靜劑平復心情，Shiga說：「之前真係好緊張，上身不自主在震，但到生嘅時候又發現冇想像中痛，囡囡又好乖好快就出嚟，見到囡囡出世一刻，好興奮、好感動，咩痛都唔記得晒！更神奇係囡囡喊嘅時候，只要抱佢係自己身邊，佢自自然唔再喊！」剛生完Shiga表示感覺是有點疲累，但為了囡囡健康，已嘗試餵人奶，在看到囡囡嘴郁郁手撐撐，所有痛、辛苦都變得值得，完全感受母愛偉大！