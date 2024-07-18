「蔥頭」丘梓謙負傷上陣拍打戲　操6舊腹肌做拳王

無綫劇集《反黑英雄》動作連場，昨晚（17日）一集中，在《愛．回家之開心速遞》中飾演「蔥頭」的丘梓謙成為焦點，他要避開黑白兩道的追捕，施展「極速傳說」，由街頭跑上天台、再由後巷跑至食店，再走入廚房後兼跑去另一條後巷，相當跑得之餘，還要不斷拳來腳往，最刺激是由於不斷轉換打鬥對手及場景。

「蔥頭」受訪時坦言拍了頗長時間：「我估大概都拍咗七至八日，又室內又室外咁，其實跑嗰度我好有經驗，因為之前拍《爆裂點》都係跑到氣絕咁滯，嗰時仲要夏天跑，成30幾度。」談到連串考驗體力、反應及靈敏度的動作場口，「蔥頭」坦言為了向多元演員目標進發及拍出好效果，近乎九成半場口是親身上陣：「火鍋店成場戲，又反枱又衝入廚房又打人又避人，我真係全部自己親身上陣咁滯，除咗一個鏡頭因為我對腳啲筋太硬，踢得唔夠高要搵替身補替。嗰場我由上晝六點打到中午十二點幾，但前一日因為我拍另一場打戲拗到隻左手，變相嗰日打都有少少辛苦，但武指同導演有就住我，不斷設計啲盡量畀我用右手嘅場口。其實拍到尾段我隻左手差唔多遞唔起，但我都頂埋佢，因為我想動作戲盡量自己做番。」

據知，「蔥頭」稍後還有上擂台打拳戲份，本身有打拳及跳舞底的「蔥頭」，笑言打拳場口雖然比跑步更辛苦但感覺很爽，他又謂沒有為打拳場口刻意操大隻全因導演覺得要符合角色：「開拍之前劇組有話想我練體能同敏捷度，但就唔使練好大隻，佳哥話唔需要，佢話太大隻唔似𡃁仔。」故「蔥頭」到最後花了不少時間鍛鍊腹肌，結果成功操出六舊朱古力、成績斐然。「蔥頭」續指由於振朗有拍攝《拳王》經驗，除了有親授如何「打得靚啲同準確啲」的秘技外，還親手為「蔥頭」綁繃帶，十分暖心：「拳套入面嘅繃帶，兩場戲都係振朗幫我綁架，因為佢拍過好有經驗。」