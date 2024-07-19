肥仔難忘與韓星Rain近距離接觸：啟發我要減肥

組合ERROR隊長梁業（肥仔）今日（19日）出席AEON STYLE荃灣開幕，他即場跳唱《Jap Jap》外，又與熊本熊KUMAMON跳舞及玩遊戲，炒熱全場氣氛。

肥仔表示4年前在熊本拍節目時跟KUMAMON交過手，笑言自己身形快追貼對方：「我就肥咗啲，佢就同以前一樣咁靈活，佢真係好有ERROR元素，一樣係咁鍾意出茅招同搞笑，好有綜藝感，好想邀請佢加入ERROR，或者品牌搵我哋拍廣告。」

肥仔指近年愈來愈注重健康，不時會逛超巿買餸：「年紀愈大，開始有中年危機，唔係脫髮呀！中年發福咁囉。（要認真減肥？）都要，尤其我之前睇咗（韓星）Rain演唱會，男人有佢嗰8舊腹肌真係喺台上做乜都有型，佢仲要跳足兩個幾鐘，佢令我有感而發，啟發我要減肥。」肥仔續指完騷後與Stanley一齊跟Rain作近距離接觸，非常開心：「佢做完騷見到我哋，佢係笑住咁過嚟同我哋握手，又搭住我哋膊頭影相，我終於明白到追星嘅喜悅。（你係佢粉絲？）我有聽佢嘅歌，睇佢嘅MV同綜藝，但今次睇完佢嘅騷直接畀佢圈粉，我之前喺社交網拍片都係跳女團舞多，嚟緊會跳Rain嘅舞。」

另外，講到工作，肥仔透露正忙於籌備ERROR團歌以及團綜，他說：「我哋嘅團綜都係玩命系列，導演已經去咗當地視察，確認過係安全，大約9月就會出埠拍攝。至於團歌嘅曲風會係日系同比較熱血，加上就快奧運，想用歌曲鼓勵運動員。」