支嚳儀與異性相處會避忌　周吉佩不便多談龍婷緋聞

由藝人錢嘉樂、麥美欣、林秀怡和林正峰主持的無綫綜藝節目《大師兄中秋感謝祭》今晚（19日）進行錄製，嘉賓有《中年好聲音》的周吉佩、支嚳儀、羅啟豪和顏志恆等人以及《中年好聲音2》的古淖文、譚輝智、和顏米羔等人，而譚輝智的忠實粉絲狄波拉亦有坐在觀眾席支持。

錢嘉樂今次替代獎門人擔大旗做節目主持，連節目名字都改叫「大師兄」，錢嘉樂表示大感愕然：「噚晚我先知個名，但係冇總經理（獎門人）點頭我哋點敢，但係無論點都好，呢個節目冇邊個都得，唯獨唔可以冇獎門人。」又表示雖然現在獎門人有佷多工作在身，包括港姐選舉、籌備《中年好聲音3》節目、準備台慶等工作，但就算人不在，精神仍然存在。問到獎門人會否回來客串？錢嘉樂說：「唔係客串，係交番畀佢，今年佢已經好放肆，有幾集都要我幫手頂住，今次仲竟然改咗個咁嘅名，搞到好似我改嘅咁，不過佢有時間都會返嚟（有咩新搞作？）首先唔好跌得咁勁。」又指壓力不大，會以平常心繼續主持。提到鄭佩佩離世，錢嘉樂指感難過，又謂是通過武師公會的會員送上慰問才得知佩佩離開，稱自己和佩佩已經很多年沒有聯繫，透露在多年前與佩佩是同屬一個經理人，二人甚有淵源：「我記得當年《色，戒》畀咗兩頁紙對白我，我嘅普通話好普通，所以我好多謝當年佩佩姐幫我用普通話錄晒兩頁紙嘅對白畀我去聽。」

另外，問到周吉佩和支嚳儀近日有沒有被龍婷秘撻已婚演唱會製作人丘亞葵事件嚇到？周吉佩表示當天在馬來西亞一落機就見到新聞，而且公司已經作出回應，自己亦不清楚詳情，所以不方便多說。周吉佩和支嚳儀二人同為已婚人士，表示和異性相處一定要有所避忌，周吉佩指有太太在已經好有壓力，所以盡量都不會和異性有親密接觸，而支嚳儀自稱本身好有邊界感，就算和別人傳訊息時用詞都好小心。

提到《中年好聲音》學員曹敏寶和龍婷先後爆出緋聞，周吉佩指：「呢啲係佢哋自己個人嘅嘢，我又唔想話啲咩。」又指大家私下聚會多討論音樂。講到無綫對待曹敏寶和龍婷傳緋聞一事，態度極不同，前者選擇雪藏，後者選擇力保，周吉佩對此表示沒有回應，而支嚳儀則言看八卦新聞不是每日的首要任務，自己本身的時間都不夠用：「我嘅能量要放屋企同埋自己事業上。」另外，他們又透露接下來會與幾位《中年好聲音》和《中年好聲音2》的參賽者一同到美加開巡迴演唱會，8月30在多倫多舉行第一站。

至於譚輝智指今次是他親自邀請狄波拉到場，第二次上這個節目的譚輝智表示今次終於可以在節目嘗試「辣壽司」：「好似唔喺完全一模一樣，但有類似，我本身都好食得辣。」提到關嘉敏最近扮演他獲外界一致好評，問到他有沒有考慮扮關嘉敏？譚輝智笑言：「有難度，佢咁瘦我點扮（想扮邊個？）好多，可以試吓獎門人或者福祿壽。」又提到今次《中年好聲音》外出巡迴演唱會他會不會想一齊去？譚輝智表示會想，不過就有點怕乘坐長途飛機，坐4、5小時已經是極限。