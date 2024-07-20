鄭佩佩患罕見病辭世捐大腦醫研遺愛人間　章子怡楊紫瓊悼念一代俠女

有俠女之稱、走紅兩岸三地的元老級武打女星鄭佩佩因病離世，享年78歲。鄭佩佩離世時子女陪伴在側，而她遺愛人間，捐贈大腦用作醫學研究。昨日不少圈中紅星都在社交網發文悼念這位前輩。

影視生涯跨越60載的藝人鄭佩佩，於美國時間本月17日在美國病逝，享年78歲。她於2019年被診斷出患有神經退化性非典型柏金遜症候群—非正式名稱為皮質基底節變性（CBD），是一種罕見疾病，其症狀與柏金遜症相似，但目前沒有治療方法減緩病情發展。兩年前，其女兒、曾是藝人的原子鏸曾透露母親行動不便，已搬去跟子女同住。鄭佩佩晚年家庭生活幸福，子女不時在社交網分享生活合照，有指她臨終前，3女1子及孫兒都在身邊，女兒親自幫她做清潔及換好衣服，氣氛平和，鄭佩佩生前希望後事一切從簡，不必辦大型喪禮。

原子鏸：失去她痛得難以忍受

鄭佩佩逝世的消息傳出後，原子鏸昨午在社交網發文懷念母親：「在過去的兩年裏，我和家人搬回美國，離我母親更近，這對我來說是一段激動人心的時刻。但是，我感到很幸運，能夠和她一起度過過去幾年的美好時光……我幾乎覺得，這一切只是一場噩夢，我會在早上醒來看到她原來的樣子，我認識的最美麗的人，從內到外。我的母親是我認識的最無私的人之一，直到最後一口氣，她只想着自己的孩子。我非常愛我的母親，失去她的痛苦幾乎難以忍受。她深受所有粉絲的喜愛，她是一個傳奇人物，並將繼續成為她那個時代最偉大的明星之一。」

鄭佩佩生前曾受訪，指早於2010年間已為自己在養老院訂房，不想為子女添麻煩，成為他們的負擔，而她亦受作家朋友尹懷文影響，早已填妥遺體捐贈卡，會捐出大腦用於醫學研究用，遺愛人間，不少網民都大讚她偉大有愛。

多年來鄭佩佩拍攝超過100部影視作品，最後一部作品是電影《花木蘭》，其敬業、專業精神令不少合作過的藝人欽佩，昨日多位曾跟她合作的華人明星都有在社交網發文悼念，包括章子怡、李冰冰、胡歌、劉亦菲及黃曉明等。鄭佩佩在電影《臥虎藏龍》演反派「碧眼狐狸」，同片拍檔章子怡昨日發文：「世間再無碧眼狐狸永遠懷念鄭老師」，楊紫瓊亦致哀：「我們會永遠懷念你的善良與才華」。曾合作劇集《少年包青天》的李冰冰亦難忘前輩：「印象裏，她喜歡笑，喜歡開開心心的。在我們眼裏，她是一位重量級的前輩，但對我們這些後輩卻友善、謙和、關心備至。感恩曾經遇見你，在我剛出道的時候，就從你身上獲得了很多正向的指引。音容笑貌猶在，親愛的佩佩姐，願你一路走好。」

黃曉明胡歌銘記教誨

2004年，鄭佩佩曾跟胡歌、劉亦菲合拍內地劇集《仙劍奇俠傳》，當時劉亦菲只得16歲，2020年二人再合演《花木蘭》，劉亦菲昨日發文悼念：「上次一別還是在新西蘭拍攝，我是那麼欣賞這位了不起的女性，從16歲第一次合作，就讓我看到演員應該有的一切敬業、有愛，對後輩無條件的給予，內心的堅毅強大讓我也視她為榜樣。」胡歌亦萬分不捨：「佩佩姐，你看着我入行，教我如何成長，我會努力成為你這樣的演員，這是逍遙對姥姥最深的思念，希望風可以帶你去開滿杜鵑花的地方。」

而內地影帝黃曉明與鄭佩佩曾在劇集《精忠岳飛》飾演母子，曉明昨日在社交網發文：「聽到這個消息非常難過，佩佩姐曾經演過我的母親，對我十分照顧。她是我很欽佩的演員，很榮幸能和她一起合作，能向她學習。」

「華夫人」為周星馳鞏俐當翻譯

鄭佩佩拍過不少經典電影，其中1993年與周星馳合作《唐伯虎點秋香》飾演的「華夫人」可謂深入民心，成為其代表作之一，尤其一場她與飾演「唐伯虎」的周星馳，笑笑口介紹「含笑半步釘」將毒藥變成賣藥廣告的橋段，令觀眾留下深刻印象！對於昔日拍檔離世，周星馳昨日於社交平台發文大表不捨：「佩佩姐，江湖再見！」

而鄭佩佩早年亦曾於自己的回憶錄《回首一笑70年》中提到兩大秘密，第一是她當年為周星馳與講普通話的鞏俐當翻譯，亦因她要幫手翻譯，經常睡眠不足，令她於半夢半醒之下有份創出「殺人滅口、必備良藥」的對白。

與鄭佩佩合作過電影《七小福》、《龍騰虎躍》的洪金寶，昨日受訪亦甚為感觸，大讚鄭佩佩人品很好，是一位很專業的好演員，很懷念她；至於成龍昨日發文讚鄭佩佩是一代俠女，更是一個傳說。

17歲出道憑《臥虎藏龍》奪金像女配

當年獲邵氏訓練班取錄、17歲出道的鄭佩佩，之後憑武俠電影《大醉俠》火速竄紅，亦曾演《楊門女將》系列中演「佘太君」、《臥虎藏龍》中的「碧眼狐狸」，是香港武俠電影中最具光彩的「俠女」。她拍攝無數經典，如《香江花月夜》、《輕輕搖晃》、《寶蓮燈》、《情人石》、《大醉俠》、《花木蘭》等亦令觀眾留下印象。其中鄭佩佩曾憑《臥》片獲香港電影金像獎「最佳女配角」殊榮，之後亦榮獲第24屆華鼎獎終身成就獎。

感情方面，鄭佩佩於1970年事業高峰期選擇結婚，下嫁台灣商人原文通，之後息影移居美國，思想傳統的她為獨子丈夫繼後香燈，前後經歷8次懷孕及4次流產，最後為丈夫誕下3女1子，當中三女原子鏸為1999年香港小姐亞軍，兒子原和玉及女兒原麗淇亦曾加入娛樂圈。惟1987年，鄭佩佩離婚並復出拍戲，而離婚後與前夫保持友好關係，並一同出席女兒婚禮。