Ian個唱激罕騷肌　晒麒麟臂掀高潮

昨晚的陳卓賢個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》連唱多曲自己的作品《搞不懂》、《Distance》和《Got U》，再唱出《Thank You Postman》，有舞蹈員扮成郵差給觀眾派信，Ian笑謂：「呢封唔係情信，不過都係我親手寫嘅。」唱《Fly me to the Moon》時，他踩入台前端一個波波池，又拋波波向觀眾席，惹來全場大叫。

除了鋼琴家張貝芝為她鋼琴伴奏外，頭場嘉賓請來唱作人吳林峰，Ian表示自己朋友不多，形容自己好似「世上最孤獨的鯨魚」（52-hertz），聲音頻率其他人都聽不到，因而被人孤立，而他正在寫有關這主題的歌曲，但尚未完成：「我唔擅長同人溝通，唔Social，所以朋友有限，諗咗好耐最後都係請嘉賓。」他說久仰吳林峰好耐，但2人真正是在籃球場上認識，音樂上這是首次合作，希望將來有更多機會合作，然後合唱一曲《下一束光》。

吳林峰表示一直好留意Ian的作品，今次演唱會好早就同女友講定要買飛入場睇騷：「跟住我同女友講唔使買飛，佢請我做嘉賓。」全場大笑。吳林峰續稱：「Ian喺我心中好特別，外表睇好cool，內心卻好溫暖，佢對自己好執着，唔會畀自己舒服好過，打籃球都係一樣。」吳林峰帶來菲林相機做禮物送給Ian，笑指因為呢部相機都是麻煩之物，影相需要好多步驟，他希望Ian慢慢學識靜下來看着一個焦點：「我知佢唔會放過自己，希望之後嘅每晚都能夠慢下來。」

今次演唱會主題是tears in my sight，Ian有感而發表示每個人都有情感一刻，眼淚有開心、傷心和遺憾，他並非成日喊的人：「但想同大家講流淚唔羞愧、唔可怕，請盡情喊，眼淚便化成蒸氣、化成煙，變成回憶，是陪伴成長的一課。」

全晚高潮是Ian跳唱完《夜視鏡》後，脫去外套露出黑色貼身背心，展示結實胸肌和麒麟臂，唱出MIRROR 的《Sheesh》，大隻仔Ian，視覺效果十分震撼。最後他感謝屋企人昨晚到來，家姐更專程飛返港支持，然後唱出演唱會完結前最後一首歌《正式開始》。