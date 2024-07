Ian個唱激罕騷肌　晒麒麟臂掀高潮

昨晚的陳卓賢個人演唱會《IAN CHAN“TEARS” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》連唱多曲自己的作品《搞不懂》、《Distance》和《Got U》,再唱出《Thank You Postman》,有舞蹈員扮成郵差給觀眾派信,Ian笑謂:「呢封唔係情信,不過都係我親手寫嘅。」唱《Fly me to the Moon》時,他踩入台前端一個波波池,又拋波波向觀眾席,惹來全場大叫。

除了鋼琴家張貝芝為她鋼琴伴奏外,頭場嘉賓請來唱作人吳林峰,Ian表示自己朋友不多,形容自己好似「世上最孤獨的鯨魚」(52-hertz),聲音頻率其他人都聽不到,因而被人孤立,而他正在寫有關這主題的歌曲,但尚未完成:「我唔擅長同人溝通,唔Social,所以朋友有限,諗咗好耐最後都係請嘉賓。」他說久仰吳林峰好耐,但2人真正是在籃球場上認識,音樂上這是首次合作,希望將來有更多機會合作,然後合唱一曲《下一束光》。

吳林峰表示一直好留意Ian的作品,今次演唱會好早就同女友講定要買飛入場睇騷:「跟住我同女友講唔使買飛,佢請我做嘉賓。」全場大笑。吳林峰續稱:「Ian喺我心中好特別,外表睇好cool,內心卻好溫暖,佢對自己好執着,唔會畀自己舒服好過,打籃球都係一樣。」吳林峰帶來菲林相機做禮物送給Ian,笑指因為呢部相機都是麻煩之物,影相需要好多步驟,他希望Ian慢慢學識靜下來看着一個焦點:「我知佢唔會放過自己,希望之後嘅每晚都能夠慢下來。」

今次演唱會主題是tears in my sight,Ian有感而發表示每個人都有情感一刻,眼淚有開心、傷心和遺憾,他並非成日喊的人:「但想同大家講流淚唔羞愧、唔可怕,請盡情喊,眼淚便化成蒸氣、化成煙,變成回憶,是陪伴成長的一課。」

全晚高潮是Ian跳唱完《夜視鏡》後,脫去外套露出黑色貼身背心,展示結實胸肌和麒麟臂,唱出MIRROR 的《Sheesh》,大隻仔Ian,視覺效果十分震撼。最後他感謝屋企人昨晚到來,家姐更專程飛返港支持,然後唱出演唱會完結前最後一首歌《正式開始》。