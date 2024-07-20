英皇新人海兒為《中年好聲音3》任評審　區瑞強胞弟秘密參賽

無綫歌唱真人騷《中年好聲音3》今日（20日）進行首輪海選，評審邀請了剛簽約英皇的新人海兒（Hedy）以及音樂人伍仲衡、張佳添和周國豐等人。今次香港區有4200人入選，當中最年長的參賽者是82歲，今日評審將會面見280位參賽人。

首次做流行曲評判的海兒表示有教授學生唱歌的經驗，故給評語時都當自己在教學生，她表示會從參賽者綜合形象評分，其中包括音色、台風、自信、表達能力以及外形。問到最有印象的參賽者？她表示是來自澳門的35歲女參賽者馮月芊：「我好記得佢一入嚟就話唔知要唔要放棄唱歌，其實我身邊亦都好多朋友有呢個煩惱，好有共鳴。」至於之後會否常駐《中年好聲音3》，Hedy就表示要再研究，暫時只負責海選。提到她正式加盟英皇，海兒表示暫未知會專攻那個範疇，不過任何類型的工作都想試，又指有已經與李幸倪和張敬軒見面，期待未來會與他們合作。

參賽者當中有歌手區瑞強的弟弟區瑞明，作為哥爾夫球教練的他，透露是女兒幫他報名參賽，哥哥區瑞強事前並不知情，若然入圍亦會讓哥哥給意見。被問到哥哥是歌手而有壓力？他說：「都會有，所以依家先參加」。今次還有一位視障人士朱麗萍參賽，由老公蕭家賜陪同到場，她表示自己一直是《中年好聲音》的粉絲，今次終於鼓起勇氣參賽：「因為如果我唔試，生命就會咁樣流逝，所以希望做到最好。」至於老公蕭家賜亦表示好支持太太參賽，並謂自己剛在外面都有被太太感動到。