俄國Coser　愈露愈自信

有人問一日係宅女，係咪一世都係宅女呢？當然唔係啦！好似來自俄羅斯嘅Anastasia Komori就話畀大家知，只要肯改變自己，提升個人魅力，宅女都可以變成人氣性感Coser同網紅呀！

大開眼界

變成御宅族嘅原因有好多，而出生於俄羅斯莫斯科嘅Anastasia Komori表示，當其時因為對自己嘅外形感到自卑，慢慢變得唔鍾意同人接觸，成日匿喺屋企唔出街。之但係，大家睇過佢喺社交帳號上所分享嘅火辣寫真照都讚不絕口，名副其實樣索身材正，為何阿妹會感到自卑呢？

原來Anastasia Komori自細係肥妹仔一名，不過那時佢唔注重外形，所以唔覺得有咩問題，直至跟心儀對象表白，卻被對方狠狠拒絕後，佢就開始感到自卑，經常收埋自己唔見人，從此變成宅女。喺呢段日子佢沉迷打機同睇漫畫，及至有日，一位喺網上認識嘅Cosplay女網友力邀佢參加動漫展，而第一次接觸Cosplay嘅佢，唔單止眼界大開，更發現原來玩Cosplay可以獲得滿足感，於是佢便決心減肥，目標係成為性感Coser。

意外驚喜

成功瘦身之後，Anastasia Komori經常出席Cosplay活動，初時佢仍欠缺自信，但得到攝影師同一眾網民嘅讚賞後，令佢慢慢建立起自信心，更開設IG社交帳號分享Cosplay寫真照，憑住迷人美貌及誘人身段，喺短短日子內吸納超過20萬粉絲，為佢打下一支強心針。

而最令佢感到意外驚喜嘅係，有電玩公司搵佢做Cosplay模特兒，因為佢從來未諗過會將興趣變成事業，之後佢便以Cosplay模特兒身份為多本男士雜誌拍攝寫真，不但人氣愈嚟愈勁，造型更係愈嚟愈性感，成為新一代性感性感Coser。而佢亦食住個勢，開設OnlyFans帳號為會員獻上尺度更大嘅寫真，不過佢就話暫時唔會有露點演出，因為仲未過到自己嘅心理關口。

Profile

出生地：莫斯科

身高：164cm

三圍：34F-24-35

雖然Anastasia Komori拒絕拍攝露點寫真，但其實佢現時嘅Cosplay寫真性感度十足，足以令男士睇到面紅耳熱。不過佢更希望大家將焦點放喺Cosplay服裝上，皆因每裝服裝都係由佢親手製作㗎！