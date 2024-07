漫威豪華聯動　《死侍與狼人》大量舊角回歸

迪士尼旗下的超級英雄片巨頭漫威,多年前將《變種特攻》(X-Men)與《死侍》(Deadpool)版權賣給霍士電影公司,迪士尼吞併霍士後,曾小試牛刀,讓柏德烈史釗活(Patrick Stewart)版「X教授」客串漫威電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),又讓Evan Peters版「快銀」客串漫威劇集《汪達與幻視》(WandaVision)。漫威近年電影與劇集都積弱,由曉積文(Hugh Jackman)飾演的「狼人」與賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)飾演的「死侍」兩大霍士王牌,將擔正漫威新片《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine),被視為拯救漫威之作。

故事講述,劇集《洛基》(Loki)中鋪陳的時空管理局徵召已退休的「死侍」,對付由「戴妃」Emma Corrin飾演的「X教授」邪惡孖生妹妹,拯救多元宇宙。電影將有大量舊角回歸,除了《死侍》系列本身的角色,暫時已知的有《變種特攻》系列的「火佬」(Aaron Stanford飾)、「劍齒虎」(Tyler Mane飾),還有《夜魔俠》(Daredevil)系列的「黑天使」(珍妮花嘉娜(Jennifer Garner)飾),相信片中隱藏不少驚喜,可謂超豪華聯動!