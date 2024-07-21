漫威豪華聯動　《死侍與狼人》大量舊角回歸

迪士尼旗下的超級英雄片巨頭漫威，多年前將《變種特攻》（X-Men）與《死侍》（Deadpool）版權賣給霍士電影公司，迪士尼吞併霍士後，曾小試牛刀，讓柏德烈史釗活（Patrick Stewart）版「X教授」客串漫威電影《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），又讓Evan Peters版「快銀」客串漫威劇集《汪達與幻視》（WandaVision）。漫威近年電影與劇集都積弱，由曉積文（Hugh Jackman）飾演的「狼人」與賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）飾演的「死侍」兩大霍士王牌，將擔正漫威新片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），被視為拯救漫威之作。

故事講述，劇集《洛基》（Loki）中鋪陳的時空管理局徵召已退休的「死侍」，對付由「戴妃」Emma Corrin飾演的「X教授」邪惡孖生妹妹，拯救多元宇宙。電影將有大量舊角回歸，除了《死侍》系列本身的角色，暫時已知的有《變種特攻》系列的「火佬」（Aaron Stanford飾）、「劍齒虎」（Tyler Mane飾），還有《夜魔俠》（Daredevil）系列的「黑天使」（珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）飾），相信片中隱藏不少驚喜，可謂超豪華聯動！