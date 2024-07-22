袁晴晴6位數出大尺度寫真　銷情理想搞船P慶功

曾參加ViuTV節目《全民造星III》的女模袁晴晴（CoCo）今年推出首本寫真集，今日（22日）在書展舉行第二場簽名會，她表示寫真集銷情理想，首批推出2000本，預計要加印：「有廣州粉絲專登過嚟買咗20本，我都預留咗300本畀台灣粉絲。」為答謝支持，CoCo特別印了50條限量大毛巾隨書附送，又自備了小食及飲品送給現場粉絲，非常貼心，她稱稍後會搞船河派對慶功：「我會喺網上搞抽獎邀請粉絲參加，到時可以同我近距離接觸。」她今次投資了6位數出書，問到是否已回本？她坦言：「回本OK，但賺錢隨緣。」

CoCo透露會將寫真集帶到台灣發行，並下年計劃推出散文類書籍，她強調今次大尺度寫真可一不可再：「今次係我第一次出書，由我一手包辦設計、文字同排版，啲相對我嚟講係好大尺度，但可能相比其他女仔都係爭少少，我本身係讀文學，寫真中加入咗文字，希望大家留意我嘅身材同花邊新聞之餘，都留意到我嘅內涵。」而她稍後會推出新歌及到台灣拍攝一部內地短劇，飾演霸道女總裁，周旋於多位小鮮肉之間。

另外，提到數年前她曾跟已婚男有感情及金錢轇轕，CoCo指跟對方沒有聯絡，至於她當年聲稱懷有對方骨肉，她不願多談：「已經過咗去，我未婚亦冇小朋友。（有冇拍拖？）都冇，過往嘅感情經歷令我唔敢再拍拖，總之調整好自己，再搵合適對象。（有冇追求者？）有，但我冇時間去處理，佢哋都有買書支持我。」她笑言雖然沒有對象，但有喜歡的男神：「我鍾意韓星車銀優，最大心願係同佢喺工作上合作，我計劃會攞其中一套韓劇主題曲嘅版權，翻唱成廣東歌。」