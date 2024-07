隔牆有耳 妙在不言中

有冇試過明知隔牆有耳,仍然忍唔住要同性伴曳曳?想知道箇中滋味有幾刺激,千祈咪錯過今次介紹嘅3套四仔作品!

慾火失控

人妻唔止偷食,仲邀約情夫返屋企同老公一齊食飯,真係色膽包天!點解呢位人妻咁大膽?睇睇由Bellesa Films製作嘅《I Can't Help It #4》,謎底就會解開!呢套以人妻出軌為題材嘅四仔,由名導Jacky St. James主理,搵嚟Ella Reese、Holly Day、Mona Wales等人氣熟女參演,故事講述好色人妻長期受老公冷落,忍唔住勾搭老公好友,而且慾火燒到一發不可收拾,喺某次家中飯局,索性趁老公飲大幾杯,偷偷喺廚房曳曳,嗰種刺激程度,作為旁觀者都會睇到心跳加速。

斯文淫娃

外表斯文嘅淫娃,你見過未?現實生活比較少有,但四仔入面多到數唔晒,淨係呢套由Elegant Angel出品嘅《Nerdy Girls #4》,已經可以搵到一大班!影片係四仔名導Sid Knox自編自導之作,而為咗令片中嘅脫星Scarlit Scandal、Madi Collins、Katie Kush同Jackie Hoff睇起嚟更似書蟲,特登搵嚟星級造型師幫手化妝。故事講述呢班女仔睇得鹹書多,搞到慾火焚身,竟然懶理隔籬房瞓緊覺嘅父母會否聽到,跟書友喺房內偷歡。畫面香艷又刺激,當年初嘗雲雨情嘅回憶返晒嚟!

少女情懷

有人話「少女情懷總是詩」,但原來唔一定係「詩」,有可能係癡女個「癡」!至於可以點癡法,不妨透過Pure Passion製作嘅《Broken Vows #11》搵答案。影片由4位未夠20歲嘅脫星演出,包括Rissa May、Kay Lovely、Mina Luxx同Venice Rose,明顯主打青春活力。故事講述呢班少女對性愛充滿幻想,喺初嘗禁果之後,食過返尋味,奈何家教森嚴,想偷歡並非易事,直至某個晚上,父母同朋友喺客廳聚餐,終於有機可乘。

碟評:

曳曳時想叫又唔敢叫,呢種體驗真奇妙!呢3套四仔都以偷歡為主題,刺激度不相伯仲,其中《Broken Vows #11》搵嚟一班青春癡女孭飛,可以話係活力十足。另一班化身書蟲嘅脫星,喺《Nerdy Girls #4》一片亦有精彩演出,絕對值得捧場。