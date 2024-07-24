到CMHK選購Samsung Galaxy Z旗艦系列　折扣禮遇高達$6,975

【特約報道】全新旗艦摺機Galaxy Z系列今日正式強勢登場，中國移動香港（CMHK）特別呈獻一系列出機優惠及豐厚禮遇回饋客戶。新客戶由即日起選購Galaxy Z Flip6 5G或Galaxy Z Fold6 5G，並上台選用指定5G本地手機券優惠組合*，可享高達$3,000折扣出機。此外，客戶均可獲贈最高達$3,975^**的精彩禮遇，讓客戶盡享超值優惠同時盡享CMHK與Samsung的5G極致組合帶來的全新智慧生活體驗，實現卓越及嶄新的通訊體驗。

出機平足$3,000 兼享價值$3,975禮遇

以Galaxy Z Flip6 5G及Galaxy Z Fold6 5G的256GB容量版本為例，新客戶上台優惠價*分別只需$5,698及$11,398，折扣同達$3,000！禮遇方面，選購任何一個型號均送YouTube Premium 3個月試用優惠（價值$234）^、Clip Studio Paint EX版6個月免費試用（價值$408）^、ArcSite 1個月免費試用（價值$1,158）^、Samsung 65W快充旅行充電器（價值$478）**、Galaxy AI廣東話潮語環保餐盒套裝（價值$398）**，以及獨家CMHK 6個月免費視頻接駁鈴聲（價值$90）**等等優惠。選購Galaxy Z Flip6 5G更可獲贈Keith Haring主題式感應保護殼（價值$318）**！

支援Galaxy AI功能 同步推出全球限量發售版本

作為Samsung年度旗艦摺機，Galaxy Z Flip6 5G及Galaxy Z Fold6 5G均配備多個獨特Galaxy AI功能，並支援廣東話AI語音，更設有加強版一圈即搜功能。而Samsung今年更配合7月中旬在香港舉辦的「100%多啦A夢 & FRIENDS」巡迴特展，同期推出全球限量發售的Galaxy Z Flip6 5G多啦A夢特別版，全球限量800部，新客戶經CMHK上台入手價僅需$7,698*，比建議零售價平足$3,000！

全新Galaxy Z Flip6 5G備有銀灰、淺綠、淺黃和淺藍四款機身顏色，最大特色是新增了摺疊手機獨享的聆聽模式及前後屏幕同時支援文字翻譯功能；亦設有更強大的機面螢幕（Flex Window）功能，包括Flex Zoom模式、互動Wallpaper及智能回覆；更有最強的5000萬像素鏡頭，全日電量亦增加到4,000mAh。至於附設S Pen的Galaxy Z Fold6 5G有銀灰、軍藍及淺粉三色選擇，配備最高性能的Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy處理器，配合增大了60%的最強散熱系統；加上全新生成式AI寫作功能，無疑是流動辦公的最佳拍檔。

同場加映：Galaxy Watch加購優惠 折扣高達$1,200

除了兩部旗艦手機，Samsung同期還推出多款全新智能穿戴裝置，CMHK亦特別為此推出選購優惠。客戶購買任何Samsung手機，即可以高達$1,200*折扣加購Galaxy Watch7 LTE或Galaxy Watch Ultra智能手錶，並可獲得Galaxy Watch錶帶價值高達$628。

另外，凡經CMHK加購Galaxy Buds3真無線耳機，即可享高達$400折扣，同時更可獲享透明保護殼（價值 $118）。

條款及細則：

*客戶需於2024年9月30日或之前成功登記指定本地5G手機券優惠組合。客戶可於24個月合約內使用此優惠購買指定手機。使用此優惠時，可享指定手機$3,000折扣，以建議零售價計算。5G手機獎賞不能兌換現金、退款或以任何形式找贖，亦不可轉讓或轉售。

**禮遇皆由中國移動香港提供，數量有限，送完即止。

^^只適用於選用月費$148或以上服務計劃的客戶，須簽訂12個月手機合約及扣除每年指定手機優惠限額。