家福會自然為本靜觀課程　為照顧者帶來好心情

【特約報道】港人生活壓力大，作為照顧者更要全副心機照顧患病或年長的家人，往往忽略了自身的身心健康。家福會進行全港首個「自然為本靜觀課程研究」。參加者在專人指導下，在大自然環境中練習靜心、覺察自身的情緒、身心需要等，以助釋放參加者的負面情緒及壓力，結果顯示經歷壓力的家長及長者照顧者，在參加靜觀課程後，他們的抑鬱和焦慮等癥狀均有顯著改善。

家福會於2021年起獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，於崇德家福軒—家庭退修中心（白屋）推行「賽馬會家家自然好心晴」計劃，並於2022至2024年與專門從事靜觀研究的香港理工大學應用社會科學系盧希皿博士合作，為經歷壓力的家長及長者照顧者設計一個以自然為本的靜觀課程，合共4節，研究對象為95名照顧有特殊學習需要子女的家長以及長者照顧者。

香港理工大學盧希皿博士表示，設立以大自然為本的靜觀課程屬全球少有。從過往的研究中，自然為本的靜觀課程/靜觀活動研究大多以大學生作為對象，故於大自然中進行靜觀並應用於照顧者身上屬於較新穎的想法，同時符合現時社會需求。

紓壓改善抑鬱、焦慮

研究團隊邀請參加者於參加計劃前一個月、計劃前後及計劃後三個月進行問卷調查，以跟進照顧者的身心及家庭健康狀況，並於課程的不同階段作比較。結果發現，透過大自然靜觀課程能讓參加者帶來放鬆、紓解壓力等正面影響。而長者照顧者在「抑鬱」、「壓力」和「幸福感」等指標中得到進一步改善；面對壓力的家長則在「壓力」、「身體癥狀」、「日常功能」和「自我慈悲」等指標有顯著改善。

另外，研究亦運用聚焦小組訪談形式—共34名參加者，進行收集主觀經驗轉錄，了解他們對靜觀課程的看法及成效。結果發現，參加者在自然環境下參與靜觀課程的反應正面，參加者表示在吸收大自然能量後，能暫時放下勞碌又沉重的照顧壓力，找回生活重心。同時，亦有參加者認為在自然環境下學習靜觀訓練，能於再次面對困難及壓力時，作出自我調適。

家福會建議政府可提供社區的自然環境及設施，並資助社福機構舉辦以自然為本的靜觀活動，促進大眾心理健康。在商界方面，僱主可適時安排或鼓勵僱員參加「自然為本靜觀」課程，為作為照顧者的僱員提供更多喘息空間。

家福會又補充，為了可持續發展「白屋」以自然為本的靜觀課程，期望將來能安排不同形式的自然為本靜觀活動或課程，例如為完成基本課程人士舉辦強化課程、進階班，以及融合親子配對的平行靜觀活動等。