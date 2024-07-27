【Bethの食卓】涼粉與仙草

這幾天，作打風，天氣變得異常，又翳又侷，又曬又熱，成個人跌進火爐似的。血壓都升高幾度，自然連食飯都影響胃口。這時有碗燒仙草放在你面前就掂晒。透心涼、降血壓成個人立即舒服晒！

搜尋了些資料，仙草具有清熱、解渴、涼血及降血壓功效，對治療中暑、感冒、急慢性肝炎及腎炎、關節炎、風濕痛等臟腑熱毒都有助力。

至於仙草本質性寒涼，對於體質偏虛的人，或是經期中的女性，大量食用仙草，可能會造成腹瀉、腹痛、畏寒等症狀。建議吃仙草必須依照自己身體狀況而行，不要過分食用。

「仙草」乃夏日聖品，它又叫仙人草、涼粉草，是百草茶中最常用的植物，也能作為中藥材使用。它與薄荷可說是兄弟，大家都是－種高達一米左右的植物。而燒仙草就是將仙草進行熬煮，將其莖葉採下洗淨煎汁，加入木薯粉凝結就能變成仙草凍；口感比較煙韌，顏色看來較通透；所製成的甜品或飲品都深受我所喜愛！我家中常備燒仙草在雪櫃，無論甚麼時候一想到就可以吃。

而香港人熟悉的是涼粉，兩者均同出一轍。元朗就有一間極具代表性的甜品小店以此作招徠，其製作與燒仙草有少許分別。它先將涼粉草浸水煮成汁，再加入粘米粉、粟粉、糖製成，口感較爽口，顏色亦較深。

在五行角度來說，仙草所煮出來之製成品全部有助於消暑涼血散熱，其顏色以深黑色為主。五行屬水，是補水人士，生於夏天人士，屬木缺印之人士可留意作為日常保健品無妨；每星期吃3至4次會有不錯補運效果。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com