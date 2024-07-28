湯怡嘆生意難做　唔蝕當贏

藝人湯怡自建立家庭及成為人母後，最忙時每天只能休息4小時，就連最喜歡的健身也因時間不夠用而被迫叫停，近期她更被指消瘦了不少，不過能夠換來精靈可愛的女兒，她自言物有所值。談到3歲的寶貝女「麥QQ」，身為廿四孝媽媽的湯怡兩眼發光，但坦言懷孕前根本無想過自己會做媽媽，談到女兒遺傳了爸爸麥秋成的跳舞基因，她笑說：「佢可以話天生就係一位演員，連工人姐姐都係咁講。佢試過想拖住我耐啲，特登『出口術』拖延時間，又好鍾意對住塊鏡扮靚，照足半小時。（畀佢入行？）順其自然啦，不過舊年母親節我同佢一齊拍過廣告，算係永恆嘅留念。」

BB來了屬緣分

湯怡回想起懷孕前後試過情緒大波動，餵奶時又曾爆喊，覺得每天也生活在無限輪迴中，麥媽媽見狀即叮囑麥秋成要多照顧太太。而談到當初意外懷孕，湯怡坦言：「聽到消息感覺似晴天霹靂，不過BB嚟到係緣分，我同老公商量係咪要放棄，但一星期之後我哋就決定準備迎接新生命，咁大個人啦，都係適當嘅時候（成家立室）。」

目前既要照顧家庭，又要兼顧演藝事業與餅店生意，湯怡感嘆不夠時間用：「已經好耐冇主動開過屋企部電視機，同閨蜜嘅飯敍，由每星期變成半年一次，佢哋仲要嚟我屋企就我。每晚囡囡瞓咗之後所謂嘅Me Time，我通常都係用嚟覆短訊。（依家生意好難做？）係㗎，唔使蝕本已經好好，最大嘅問題係請人，依家好多人打緊工同時又搵工，留人真係好難，我覺得暫時守業先啦。」

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