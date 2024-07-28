《死侍與狼人》開畫票房打入史上十大　羅拔唐尼回歸漫威

由賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉積文（Hugh Jackman）主演的漫威超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）氣勢如虹，北美開畫周末3日累積大收約2.05億美元（約15.99億港元）成為冠軍，更打入北美史上十大開畫周末票房，如果達到預期數字，便是第8位，取代漫威超級英雄片《黑豹》（Black Panther）的位置，排在首集《復仇者聯盟》（Avengers）之後。

另一邊廂，美國舉行的《聖迭戈國際動漫節》亦公布重磅消息，從「鐵甲奇俠」一角退役的羅拔唐尼（Robert Downey Jr）將回歸漫威，但今次飾演的是新任大魔王「末日博士」（Victor Von Doom），充份利用多元宇宙故事線的彈性。他現身動漫節時，先以「末日博士」的斗蓬面具造型出場，之後拉開帽子與面具露出真身，引起觀眾驚喜歡呼！執導第3集《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War）與第4集《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame）的羅素兄弟（Russo Brothers），亦會回歸執導第5集《復仇者聯盟：末日之戰》（Avengers: Doomsday暫譯）與第6集《復仇者聯盟：秘密戰爭》（Avengers: Secret Wars）。早前計劃中的《復仇者聯盟：康之王朝》（Avengers: Kang Dynasty），因為飾演大魔王「征服者康」的Jonathan Majors襲擊與騷擾女友罪成，正式被取消。