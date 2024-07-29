星玄｜吳卓羲入錄音室錄歌　推《別怪她》2.0重返樂壇

今日係7月29日農曆六月廿四，肖羊嘅朋友，桃花運超強，身邊有機會出現追求者。羊仔吳卓羲（Ron）當年憑《衝上雲霄》，「唐亦風」一角走紅，事隔21年，Ron參與內地綜藝節目《初入職場的我們》機長季錄影，同場仲有「Cool魔」張智霖以及好兄弟黃宗澤。而其中Ron需要移師到兒童遊樂場，同小朋友們互動，Ron話小朋友雖然好得意，但佢就要諗啲方法去氹佢哋，同解釋有關飛機嘅嘢畀佢哋知，Ron對住小朋友，可謂父愛爆棚，嚟緊桃花運超強嘅你，要多啲留意身邊人，快啲成家立室。

此外，Ron除有經典劇集外，還有經典歌曲，當年一首《別怪她》唱到街知巷聞，連睇卡通動畫都可以聽得到，時至今日，呢首歌已經將近20年。日前，音樂才子鄧智偉喺社交網上載多張Ron喺錄音室錄歌嘅相，並留言：「前幾天是一個非常值得記住的日子，我們終於把這首歌錄好了。創作#別怪她# 已將近20年，隨著時光過去，那表示我認識這位朋友也快20年了。敬請期待， 別怪他2.0 ，20年後的相遇。。」唔少網民得知後，都紛紛留言大呼期待。

至於幸運星係天秤座，人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。天秤座嘅糖妹（黃山怡）近年轉戰內地發展，唔單止參與綜藝節目，又喺各大城市舉行音樂會，之後去到新疆旅行，仲將旅行點滴放上視頻平台同大家分享，期間更被粉絲野生捕獲，親民嘅佢當然冇托手踭，同粉絲合照，糖妹趁人緣佳，運勢強，要多做好事，必定好人有好報呀。