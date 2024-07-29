江嘉敏外景中暑唔敢嘔　周嘉洛「麻甩同居」嗌好玩

藝人周嘉洛與吳偉豪老友鬼鬼，兩人近日出席劇集煞科宴，自爆關係升溫由好兄弟變室友，嘉洛笑言：「原來同麻甩佬瞓可以咁好玩！」至於同劇的江嘉敏拍到中暑兼嘔吐，但為免被罰款，強忍惡心硬生生將嘔吐物吞回去。

周嘉洛、吳偉豪、高海寧、黃智賢等主演的無綫劇《武林》早前煞科，近日一班台前幕後現身煞科宴，並慶祝導演鍾國強榮休，眾人又分享在台灣拍攝外景的趣事。嘉洛與偉豪出埠時朝夕相對，感情大躍進，偉豪說：「呢個旅程最難忘同嘉洛同房瞓咗19晚，真係好難得，非常好玩，希望再有機會。」嘉洛聞言笑謂：「同你瞓之前都唔知你咁得人鍾意，我唔知原來同麻甩佬瞓都可以咁好玩。」提到他們在夜市拍裸跑戲一幕，二人被爆為該場口操足19日，嘉洛不肯承認，並說：「你唔好咁講，到時出到嚟畀人覺得（身材）好渣，我哋冇做呢啲嘢。」

另外，女主角之一的江嘉敏由於在內地清遠拍劇，故未能參與煞科宴，她稱今次拍劇雖辛苦但好玩：「台灣比香港熱同焗，（拍戲）啲衫又厚，又有打戲，每日體感40幾度，有日我中暑就快嘔，啲人叫我唔好，因為現場係保育地區，一嘔要罰幾萬蚊，所以我連續3次將啲嘔吐物吞番落去。」於劇中飾演武林高手的她有不少動作戲，令她大感滿足：「我以往都係畀人打同追殺，今次可以對打，但對手係男仔，我身形同氣力都輸一大截，惟有將勤補拙，拍攝前練習咗近5個月，因為講我係打八卦掌，成日要徒手擋兵器，所以手掌拍到又瘀又腫。」另一女將鄺潔楹因有工作在身，在煞科宴姍姍來遲，她感嘆今次赴台拍攝不容易：「因為全部外景，每日天光前要去到現場拍攝，趕住日落前完成，去完台灣後整個劇組感情都好咗好多。」