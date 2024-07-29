Lady GaGa與男友睇奧運爆響口已訂婚

美國百變天后Lady GaGa日前於「巴黎奧運」開幕禮上表演大獲好評，而GaGa原來開幕禮過後仍然留在巴黎睇比賽，昨日她就與男友Michael Polansky睇美國女子體操天后比莉絲（Simone Biles）於奧運首場比賽，期間她被影到向法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）介紹男友時以「未婚夫」來稱他，因而被爆秘密訂婚！

片段由阿塔爾於短片平台公開，他留言表示多謝GaGa於開幕禮上的精彩演出。其實GaGa早於今年4月時已被傳訂婚，當時她被影到外出時左手出現一隻神秘戒指。GaGa與創科投資者Michael於2020年被爆戀情，當時2人被影到在拉斯維加斯的除夕派對時咀嘴。她們於翌年2月於社交網公開戀情。今年6月GaGa與男友出席妹妹婚禮時更一度被傳有孕，她隨即否認只表示自己少做gym。今次是GaGa第3度訂婚，之前她先後與視星Taylor Kinney與Christian Carino訂過婚。

另方面，GaGa上周五（26日）完成奧運開幕禮後唔夠喉乘車返酒店時在開車天窗向酒店外大批fans唱名曲，事後片段被粉絲於網上瘋傳。