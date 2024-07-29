羅拔唐尼被爆19年前已為「末日博士」試過鏡

美國男星羅拔唐尼（Robert Downey Jr）日前於美國舉行的《聖迭戈國際動漫節》時驚喜現身宣布將回歸漫威（Marvel），不過他並非再演「鐵甲奇俠」而是大反派「末日博士」（Dr.Doom）。其實原來早在他接演「鐵甲奇俠」之前曾為「末日博士」一角試鏡！

早前《鐵》導演兼演員「Happy」Jon Favreau慶祝該片上映15周年的活動上與漫威主席Kevin Feige對談，期間Jon透露唐尼曾為2005年的《神奇4俠》（Fantastic Four）的「末日博士」試過鏡。不過，最終該角色由《凹凸容醫》（Nip/Tuck）視星Julian McMahon飾演。而後來唐尼就被選中演「鐵甲奇俠」，從此名成利就！Jon大讚唐尼是「最後一塊砌圖」令所有事情都成功：「我記得同佢坐底傾嘢時，條友隻眼發光，佢已準備好。」

Jon與唐尼一拍即合，結果《鐵》成功角色前後於10部電影中出現，最後一次出現是2019年的《復仇者聯盟：終局之戰》（Avengers: Endgame），「鐵甲奇俠」於片中英勇犧牲。

唐尼「由忠變奸」，在《鐵甲奇俠》系列中飾演他女友的「小辣椒」桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）都有回應唐尼回歸「漫威」的帖文，並搞笑地問他：「呢個我唔明，你依家係壞人嗎？」有粉絲「打蛇隨棍上」留言表示希望她也一起回歸。其實在《終局之戰》後，有不少粉絲好奇桂莉芙是否會回歸漫威？她去年也被問到煩，忍不住直呼：「天呀，唔好再問，鐵甲奇俠已經死咗，所以我哋就唔會繼續拍，點解仲會想睇到沒有鐵甲奇俠嘅小辣椒，你可以打畀漫威，唔好再問我。」