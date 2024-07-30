悠閒舒適氛圍　享受獨特海洋滋味

食，要不時不食，這樣才能嘗到最當時得令的好滋味，今日介紹兩間餐不若而同用上海鮮入饌，一間就用上福建特產及魚鮮烹調，另一間就用上西式食材，並趁住夏日特別長的日光，讓巴絲打置身舒適庭園細味全新的歡樂時光餐單及雞尾酒等，用味蕾感受夏季的美好滋味。

福建創意菜

位於新加坡、主打海鮮餐廳的主理人Ken Loon會以福建沿海的頂級哆頭蟶、黃花魚，創作出兩款極具東南亞風情的菜式，並將之加入位於中環、主打福建及多國菜色的餐廳菜單之中，設計出限定菜單「純粹‧海鮮限定」，帶來鮮味十足的窩蛋黃花魚銀針粉及黃魚湯煮哆頭蟶，還有以乾淨健康食材為主導創作的靜岡水果番茄‧章紅魚‧康堤乳酪、沙甸魚吐司、深海池魚餡餅、西班牙大紅蝦「粿」、貴妃蚌‧大蒜莖‧牛肝菌醬、鰜鰈 、杜松子及檸檬醬‧亞参醬等與眾不同海鮮菜式。兩家餐廳聯手打造的新菜由即日至9月30日期間供應，喜歡食海產及福建菜的食饕就不要錯過了！

英式花園歡樂時光

走入位於中環逾40年歷史的司法古績內的英式庭園餐廳酒吧，猶如穿過時光門，置身其中可以暫時忘憂，與三五知己趁住午後日光享受Happy Hour。餐廳於即日至8月31日推出全新的Mad Dogs & Englishmen歡樂時光餐單及優惠，包括多款招牌雞尾酒及佐酒小食，精選小食有Gillardeau Speciale No. 3生蠔、法式芝士泡芙、油封炸馬鈴薯、厚切蘇格蘭煙熏三文魚等，可以搭配多款特色雞尾酒，好似以龍蒿琴酒、黑莓和檸檬調製的Bramble；又或用香料琴酒、金巴利、紅葡萄和檸檬調配的Enzoni等，還有全新Gin and Tonic系列，如帶柑橘香的Sipsmith London Dry、帶點花香的Mermaid等。