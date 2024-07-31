陳葦璇晒三點式輕鬆破萬Like　拍唱歌片反而冇人吼

曾參加《全民造星III》的歌手陳葦璇（Kira）最近推出新歌《左手香》，日前她在社交網大呻「歌手難做」，皆因她先後上載唱歌片及三點式泳衣照，但前者有1379個讚，而後者則有1.4萬個讚，令她覺得啼笑皆非：「拍一條唱歌片嘅時間同埋心機係多過一張相10倍，作為一女仔都真係鍾意影相嘅，作為一個創作者拍完一啲自己鍾意嘅片翻睇嘅次數應該多過一張相。」不少網民戥她感不值，留言謂：「你實力同Marf（女圑COLLAR成員）唔會差太遠，只係運氣太差。」亦有網友勸她接受現實，更提議她順應民意，多上載性感相，又或者：「下次着泳衣唱歌咪得囉。」

Kira接受訪問時，指網民對其泳衣照比唱歌片更好反應，她不覺無奈只感有趣：「只係想將數據真實呈現比觀眾睇，而呢一個亦都係事實。我向來都係實話實說嘅人，任何一行嘅路都唔易行，只係咁啱我嘅職業會令人放大我嘅諗法或者感覺，我覺得自己已經算係比較正能量嘅一群。」又指由2015年，開始由女圑As one 出道到今，經歷不少高低起跌，明年就是入行10周年，對工作依然抱有熱誠，多謝自己選揀了有趣又具挑戰性的工作，未來10年或者20年亦會繼繼續走唱歌路，拍攝自己鍾意的短片。