健康美白食物　讓你愈吃愈白

近日天氣愈趨炎熱，每天都感受到熾熱的太陽直射皮膚，除了防曬功夫要做足之外，日常的美白護膚程序也不可少，其實飲食上對於改善皮膚或均匀膚色同樣有幫助，而且不只是檸檬的單一選擇，亦有不少美白食物選擇。如果你也正在煩惱如何該把曬黑的皮膚回復白嫩，不妨試試以下數款食物。

1.番茄

番茄富含茄紅素和維他命C，能發揮抗氧化的功效，同時也能防禦紫外線的入侵。首先茄紅素可有助清除導致皮膚老化的自由基，亦能加強皮膚修補功能，促進細胞增生，令皮膚更美更白。此外，番茄的維他命C可有助減少色斑的生成，其抗氧化能力更達到維他命E的100倍，加上當中的鉀元素可讓身體排出多餘的鈉，減少水腫，令皮膚看起來更水嫩。

2.紅蘿蔔

紅蘿蔔含有豐富的β-胡蘿蔔素，並可轉化為維他命A，發揮抗氧化的功效，以保護皮膚和防止皮膚外層細胞過度增長，還可增強皮膚的自我修復能力，幫助傷口加快愈合。另外，紅蘿蔔亦富含膳食纖維，可幫助身體排走毒素，令皮膚氣色更紅潤有光澤。

3.綠茶

同樣是常見食品之一的綠茶亦可使皮膚更明亮通透，因為當中含有豐富的兒茶素和多酚類物質，具有強勁的抗氧化和消炎作用，能減少皮膚老化和色素沉澱。同時，兒茶素能減少皮膚油脂分泌，減慢暗瘡和粉刺的增生，而且綠茶的維他命K也有助於減少黑眼圈，讓眼周肌膚更明亮，雙眸更有神。

4.奇異果

奇異果的營養價值之高，相信不少人都知道，它是獲取維他命C的絕佳來源之一，能有效抑制體內的黑色素生成，亦具有豐富的膳食纖維，能維持腸道健康，促進毒素排出，令皮膚維持好氣色。另外，奇異果當中豐富的維他命E和多酚類物質具有抗氧化功效，令皮膚免受環境和紫外線所傷害。