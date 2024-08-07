蘇麗珊零收入　靠按摩店吊鹽水

繼林欣彤傳不甘長期坐冷板櫈而黯然離開華納唱片公司後，原來「氣質女神」蘇麗珊亦跟唱片公司各走各路！有指她雖貴為「親生女」，兼且零負面新聞，卻傳遭連番冷待，不但歌曲被減產，連廣告、商演機會亦傳「被過戶」，以致人氣及收入大減，要靠自家生意維生！

有「小巨肺」之稱的歌手林欣彤（Mag），早前被爆因唱片公司偏心陳蕾及洪嘉豪等後輩歌手，加上受「小三緋聞」所累終成棄將，約滿後不再續約，轉做獨立歌手。原來她的師妹蘇麗珊（Cecilia）亦同病相憐，傳同樣飽受「大細超」之苦，機會比新人少，令本屬「親生女」的她大感冇癮，決定與唱片公司結束合作關係，亦有傳是她主動要求解約。

「親生女」照被搶Job

昨日32歲生日的Cecilia憑出道電影《哪一天我們會飛》人氣急升，因清純氣質獲封「宅男女神」，並獲寰亞招攬，主力發展電影事業。可是她內心有個「歌手夢」，兩年前傳華納唱片公司開出每年推出4、5首新歌的優厚條件，力誘她加盟做「親生女」，而首年的確機會多多，仍有兌現承諾推出4首歌，並有宣傳人員跟身，令她對唱歌更雄心壯志。可惜好景不常，「蜜月期」一過，唱片公司開始力捧旗下張蔓姿、湯令山、Nancy Kwai、Moon Tang及Lewsz等8位年輕歌手，前年底更豪斥200萬元為他們在中環港鐵站租下巨型廣告牌，打造一條長73米的應援隧道。Cecilia榜上無名之餘，歌曲數量亦大減，由4首變2首，去年10月推出的《逃避雖可恥但有用》更接近零宣傳，之後再沒有新作，工作少之又少，收入近乎零，幸好她有富貴男友大力支持，靠兩人合資按摩生意維持生計。

據身邊好友爆料，Cecilia曾因未能與8位師弟妹共列應援隧道而傷心：「因為Cecilia被朋友問點解冇佢份！」向來逆來順受的她，曾向公司了解為何出歌量及工作量偏低，得到的回覆是「市道差都冇辦法」，至於最令她鐵心離巢的是傳有廣告及商演商「通水」，指其價錢比「一姐」陳蕾合理，且未如Mag鬧出負面新聞，故曾向公司「打價」傾合作，但最終不是不了了之便是「被換人」。有見前途不明，傳她早前鼓起勇氣提出解約，但明年才完「冰河期」，暫未能以歌手身份接商演，亦有傳寰亞欲傾她回巢。東網昨日曾聯絡

Cecilia，惟至截稿前未有回覆。

其唱片公司現時旗下仍有林峯、楊千嬅等「頂流」歌手，但只屬內地子公司旗下，且各有經理人，並非「親生仔女」；至於連經理人合約的歌手中，僅靠陳蕾、洪嘉豪及樂隊Dear Jane等「獨撐」，另外還有張蔓姿、Nancy Kwai、湯令山及Moon Tang等新進歌手；而舊將衛蘭、薛凱琪、周柏豪及連詩雅已相繼蟬過別枝。