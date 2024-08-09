Blake「花仙子」造型宣傳新片　為乜被懷疑新片將演Britney？

荷里活夫婦「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與老婆Blake Lively近排可謂「忙到爆」，賴恩早前忙於宣傳漫威新片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），而「靚老婆」Blake近日就開始為新片《It Ends With Us》四出宣傳，昨日她繼續以最愛的「花花」圖案造型現身英國的宣傳活動。

「死侍嫂」Blake日頭真空上陣穿上有「花花」圖案的白西裝褸現身當地的活動大騷性感，而晚上她就換另一個look以低胸花花珠片裙加紅色毛毛長披肩出席首映禮。期間她將披肩送給一少女fans即令對方感動流淚。

在倫敦宣傳前，Blake周二（7日）於紐約出席新片首映，她的身上的珠片裙原來是美國天后Britney Spears於2002年出席活動時穿着過。照片曝光後即惹來網民討論，網民懷疑Blake穿Britney的舊衫是暗示自己將於早前公布的Britney傳記電影中飾演她。有網民亦指Blake與老公是公認的Britney的「忠粉」，賴恩曾公開支持「釋放Britney的運動」，因而令Britney大為感動！