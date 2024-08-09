楊丞琳新加坡巡唱叫停　原因曝光粉絲嬲到震

歌手楊丞琳近年負面新聞不斷纏身，曾因「海鮮論」、「廣東人」、「自稱小阿妹」及「河南人」等出位言論掀起爭議。而近日再因《歌手2024》掀起爭議嘅佢，雖然巡唱繼續舉行，但日前就無預警宣布要取消原定8月24日嘅新加坡巡唱站。

日前，演唱會主辦單位表示：「因不可抗力的因素於短時間內無法妥善解決，原定於2024年8月24日在新加坡室內體育館舉辦的《楊丞琳「LIKE A STAR」世界巡回演唱會-新加坡站》演出確定取消，具體延期日與場地將另行通知。已購票的歌迷朋友將通過我們的官方票務平台SISTIC全額退款，退款將在1-2個賬單週期內反映到您的賬戶中，更多退票相關事宜請密切關注主辦單位BT Mediaspace 星辰娛樂官方公告。對於演出的變動，我們深感抱歉，並衷心感謝大家的理解和支持。」演唱會無預警嘅取消，引嚟唔少粉絲可惜外，更有粉絲不滿道：「一句不可抗的因素就取消，我們大家都排好了檔期，買了車票，有些還訂了酒店。你是不是應該給我們一些更加合理的解釋？而不是拋下一句不可抗因素…我們車票和酒店的錢，你也不打算負責了吧？」、「新地點會不是因為，之前體育館賣不出所以可能要改。還是希望保留室內體育館的地點和完整的舞台。」、「會不會真的是票房問題，還好看了馬來西亞場。」、「哭了啦！本來還在期待新加坡限定曲。」、「期待了這麼久，好不容易唱回室內體育館，卻夭折了。」