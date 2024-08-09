汪明荃偕文武生演新編粵劇　開心直言：我升呢喇！

由粵劇出品人彭美施擔任總策劃，粵劇名伶汪明荃率領逾十多位文武生及花旦演出的新編粵劇《忠烈楊門》昨晚起一連4晚公演。汪明荃首度飾演老角佘太君，雖然事前她直呼緊張及壓力大，但在首演中她的演繹淋漓盡致，改唱平喉腔調亦拿捏準確，大獲觀眾好評。謝幕時，汪明荃對觀眾謙稱：「好開心參加今次嘅演出，係一個好好嘅學習機會，由接到劇本開始，我一直擔心要點樣演，研究咗好耐，希望今次嘅演出冇令大家失望。」她讚揚每位花旦及文武生在粵劇界均獨當一面，難得集齊眾人演出，戲迷們聞言掌聲雷動，更不斷大叫「Liza演得好！」而「明荃之友會」更送上佘太君氣球造型力撐。

至於出任藝術總監的吳美英在台上透露今次參與演出人數太多，最困難是夾練習時間：「今次擔任藝術總監係抱住戰戰兢兢嘅心情，尤其係Liza姐（汪明荃）嘅助陣，我本身都好大壓力，因為佢演過《楊門女將》穆桂英。」汪明荃聞言笑謂：「今次我升呢啦！」

除了汪明荃的精湛演出，一班文武生與花旦跟武師們連場對打戲亦是精髓所在，其中《金沙灘大戰》一幕，由楊令公聯同七子與敵方大戰被伏擊，連場激戰觀眾目不暇給；另一幕《天波府變天》由喜事變喪事，佘太君披甲領軍六子的遺孀以及孫兒楊文廣一起殺敵的武打場面，獲觀眾一直拍手打氣。其中梁燕飛飾演的穆桂英不負所望打得出色，新貴花旦梁非同今次反串楊文廣造型俊俏，深得觀眾喜愛。