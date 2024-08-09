陳懿德連踩10日直播主持　驚人手寫筆記曝光

藝人陳懿德（德德）之前為《福祿壽訓練學院》擔任「扮工助理」，其唔怕扮醜及抵得諗的性格贏得好評，而奧運期間她被委以重任，擔任《2024巴黎奧運 盡在TVB》做直播主持，在主持期間亦顯著有進步，連語速及語氣開始跟上專業評述，而且對資料熟悉，及經常笑容滿面，過去兩星期成功圈粉，不少網民紛紛湧到德德社交網留言讚好，更有網民指因追奧運成了粉絲：「安洗瑩semi-final嗰場，你講得好好，有少少體育評述feel，and not only主持」、「見住你愈嚟愈進步，人都靚啲」、「你做奧運主持好好，專登留言follow你」、「keep up the good work」、「今年你表現得好好，好有印象」等。

提到為韓國羽毛球代表安洗瑩的半準決賽擔任評述獲讚，德德受訪時稱是臨時拉夫：「平時我哋有專業評述，但咁啱嗰日評述喺巴黎度塞車，未可以On Air住。我嗰日都有做咗啲功課，例如搵咗安洗瑩同當時佢嘅對手各自嘅資料，例如世界排名同之前對戰過幾多次及戰績等等，加上平時聽佢哋講評述聽得多，我就學咗少少咁。我好開心咁啱有呢個機會應用到，等觀眾可以更了解場賽事，我覺得我哋做奧運主持，運動員先係主角，所以我希望每次做主持時，啲觀眾會對嗰項運動同相關運動員加深認識。」

她感謝一眾同廠前輩幫忙，尤其鍾sir和King sir，每日都會觀察他們做直播吸收經驗，覺得每一位主持或者評述的風格都唔同，所以可以吸收到的也不同。「我每日完咗廠，都會問番體育組和節目監製等，佢哋覺得我做成點？有冇咩要改善嘅地方；之後返到屋企會再睇番自己做嘅錄影，反思一下，例如支咪有冇攞得太高，或者比起其他主持我係咪太正經、唔夠放鬆。」她表示看到有觀眾寫下很長的觀後感給她，令她好感動。

她自爆為應付奧運工作，奧運前幾個星期已經無出去食飯及約朋友，每日回家準備資料，可謂斷六親。鍾志光早前在節目中大讚德德開廠前做足準備，筆記紙寫一大張，據製作人員透露，德德無論做任何節目，未正式埋位前都會默默地拿著紙筆，將之前錄影時所需的台辭逐句逐句寫出來，寫時口中更會唸唸有詞，方便「溫功課」，相當認真。

德德表示在17天奧運工作，有兩天休息，最長試過連續開10日工：「有時係下午直擊，有時係深夜，有時係chat room，所以都有適當嘅休息，唔使擔心。」德德更大派熱血Bite謂：「我覺得有用得上我嘅地方係一種幸福，其實我哋好多幕後嘅同事瞓得仲少，做奧運絕對係一件好開心、好熱血嘅事，因為大家都好團結、好想做好件事。」她亦從工作中認識到運動員所需付出的努力及犧牲。