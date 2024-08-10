Blake Lively新片因咀嘴戲而被中東國家禁映

由美國女星Blake Lively主演的愛情片新作《It Ends With Us》昨日於全球多個國家開畫，不過就因為片的多場咀嘴鏡頭而遭中東國家卡塔爾（Qatar）禁映！

雖然影片在美國只列作「PG-13」（即13歲以下家長指引）級別，但影片在卡塔爾送檢時就因片中親熱鏡頭而不通過。當地過往對美國入口電影都持住非常嚴格尺度，之前已將多部影片包括《Barbie芭比》（Barbie）、《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）以及動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）等片禁映。

另方面，影片已於昨日在北美開畫，周四（8日）優先場收700萬美元（約5,467萬港元），以目前走勢預計影片開畫3日票房將高達4,000萬美元至5,000萬美元（約3.12億港元至3.9億港元），有力與Blake老公賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）的賣座作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）爭奪北美開畫票房冠軍寶座。而近日四出宣傳新作的Blake昨日抵達丹麥哥本哈根出席首映禮，同場還有飾演她年輕版本的新星Isabela Ferrer。