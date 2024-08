Blake Lively新片因咀嘴戲而被中東國家禁映

由美國女星Blake Lively主演的愛情片新作《It Ends With Us》昨日於全球多個國家開畫,不過就因為片的多場咀嘴鏡頭而遭中東國家卡塔爾(Qatar)禁映!

雖然影片在美國只列作「PG-13」(即13歲以下家長指引)級別,但影片在卡塔爾送檢時就因片中親熱鏡頭而不通過。當地過往對美國入口電影都持住非常嚴格尺度,之前已將多部影片包括《Barbie芭比》(Barbie)、《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)以及動畫《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)等片禁映。

另方面,影片已於昨日在北美開畫,周四(8日)優先場收700萬美元(約5,467萬港元),以目前走勢預計影片開畫3日票房將高達4,000萬美元至5,000萬美元(約3.12億港元至3.9億港元),有力與Blake老公賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)的賣座作《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)爭奪北美開畫票房冠軍寶座。而近日四出宣傳新作的Blake昨日抵達丹麥哥本哈根出席首映禮,同場還有飾演她年輕版本的新星Isabela Ferrer。