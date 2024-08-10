「筋肉霆鋒」Oswald成「中女殺手」　Austin受男士歡迎

TVB Plus全新直播互動選秀騷《我推的野男 LIVE！》將於周一首播，官網早前發放了22名參賽者的資料及宣傳照，經觀眾投票後，最受關注的有2號關經翰（Oswald）及3號施顯澍（Austin），今日（10日）官方率先公開二人面試時的絕密片段。

Austin因貌似韓星Rain，因而被冠以「野男Rain」的外號。他面試時透露自少喜歡打波及做運動，在美國留學8年期間愛上健身，他於兩年前回港，目前從事模特兒等自由職業，化不諱言參賽「是想做明星」。擁有1.85米超高身材的Austin參賽者中最高的其中一位，亦成為他一大優點。Austin透露專長是唱歌，即席清唱出張敬軒的《青春告別式》，他又自爆個人社交網特別受男士歡迎︰「之前post沙灘相，多數係男士like同私訊，有一兩個比較露骨，有人留『你好正』。」

至於Oswald被稱為「筋肉霆鋒」，他本身為新西蘭國家體操隊，贏過新西蘭全國青少年男子藝術體操全能冠軍，2022年又贏過香港LCSD社區網球甲級聯賽亞軍。他認為做野男應具備的條件是︰「唔同情況都都要有自信同諗法，有能力面對唔同挑戰。」Oswald自認在中年女事圈甚受歡迎︰「媽咪啲姊妹auntie都好鍾意我，之前拍拖女朋友嘅媽咪都好疼錫我。我比較吸引到中年女仕。」