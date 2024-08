東方日報C1：金秀賢襲港赴七夕之約淚腺失守

韓國頂流藝人近月輪流襲港,繼宋慧喬後,憑《淚之女王》再創事業高峰的金秀賢亦趁七夕來港與粉絲見面,事隔多年再訪港,他看到粉絲的打氣片段,感動得淚灑當場!他除了擁粉無數,投資亦有一手,今年初以88億韓圜(約5,027萬港元)在韓國購入豪宅,手持至少3個豪宅,獲封為娛圈樓王,拍得住舊拍檔、「樓后」全智賢!

韓星金秀賢今年憑人氣韓劇《淚之女王》再登事業高峰,兩個月前展開亞洲巡迴見面會,前晚就在亞洲國際博覽館會港迷,是他出道17年以來首次在香港舉行粉絲見面會。

金秀賢身穿黑色西裝登場,並以《淚》劇歌曲《Love You With All My Heart》揭開序幕,他以廣東話跟港迷打招呼:「大家好!」並指今次是相隔1個月再舉行見面會,已很久沒唱歌,所以緊張到手震腳震,他笑說:「明明平時在家中唱得好一些。」提到香港,他就想起2011年來港拍攝電影《盜賊門》,笑指原來已經過了10多年,覺得自己也老了不少,並回想當時曾輕鬆地在港逛街,試過坐巴士去尖沙咀,希望今次也有機會外出觀光。

見證粉絲10年心血

見面會上,金秀賢與粉絲重溫《淚》劇的名場面,又即場學講「世一」和「好正」等廣東話耍冧招,之後抽出多位幸運粉絲上台一起玩遊戲,更親自向粉絲送上禮物及逐一握手,玩完遊戲後再與台下觀眾透過大銀幕隔空影相。向來唱得的他大晒歌喉,演繹多首經典歌曲,而跟全場粉絲大合照時,螢幕播放粉絲為他製作的打氣影片,片中有港迷從2014年開始舉辦各種應援活動的照片,金秀賢顯得相當驚訝,一度感動落淚,他表示:「雖然我無法記得你們每一位,但每次活動都會看到好多熟悉的面孔,我真的好開心。」最近開始投入新劇《Knock Off》拍攝的他表示在香港獲得了很多力量,回韓後會繼續努力拍劇,最後唱出《淚》劇歌曲《Way Home》,為見面會畫上完美句號。

金秀賢除了在事業上再創高峰,投資亦非常得心應手,據韓媒消息,他今年1月初以88億韓圜(約5,027萬港元)購入首爾聖水洞豪宅Galleria Forêt一個3房3廁、實用面積約2,350平方呎的單位,連同之前已在同地段買入的兩個單位,共擁3個物業,加上其他投資,身家億億聲!該豪宅鄰近首爾公園,由兩棟45層樓高的建築組成,有漢江、南山塔等美景,甚至聘請了世界級建築師設計公寓內部,獲譽為真正的豪華公寓,難怪坐擁3個物業的金秀賢獲封為韓國娛圈樓王!至於曾跟他合作經典劇《來自星星的你》的全智賢是韓國樓后,目前手上至少擁有一個豪宅單位及三幢商業大廈,更曾獲節目《TMI SHOW》選為「擁最高價房地產韓星」之一,投資物業甚有心得!

