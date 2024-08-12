奧運閉幕禮　湯告魯斯特工上身從天而降接棒

巴黎奧運閉幕禮周一凌晨（12日）假巴黎法國球場舉行，如開幕禮一樣，閉幕禮亦是話題十足，一輪表演完畢後荷里活巨星湯告魯斯（Tom Cruise）壓軸出場「從天而降」接手奧運旗。

就在美國R&B女歌手H.E.R.演唱美國國歌之後，現場響起《職業特工隊》（Mission:Impossible）經典主題音樂，「靚佬湯」複製他於片中的招牌動作於球場頂上「一躍而下」空降球場。由於2028年下屆奧運將於美國洛杉磯舉行，隨着奧運五環旗降下轉交給「靚佬湯」，並由洛杉磯市長洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）手上

接過會旗後騎電單車離場，大批運動員夾道歡送他，直奔機場乘直昇機返美國，並將奧運五環旗送到洛杉磯。現場播放事前預錄「靚佬湯」跳降傘「空降」洛杉磯的片段，更在荷里活知名地標上加上奧運五環，象徵他已經將奧運旗遞交給下一個主辦單位。事後「靚佬湯」都在自己的社交網分享球場頂上自拍照並留言表示：「謝謝你，巴黎，現在出發去洛杉磯吧」。

洛杉磯海灘隨即舉辦一場音樂會，一眾美國樂壇當紅歌手包括Billie Eilish、Snoop Dogg以及樂隊Red Hot Chilli Peppers等輪流獻唱。