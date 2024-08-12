無綫前高層鄭偉強設靈　陳煒痛別恩師：亞姐時已認識！

無綫前高層鄭偉強7月尾逝世，享年76歲，家人今日（12日）於大圍寶福紀念館為他設靈，靈堂以簡潔布置為主，遺照前放有遺孀的心形花圈，喪禮採佛教儀式，明日正午12時出殯，靈柩移送粉嶺和合石火葬場進行火化。

鄭偉強的遺孀、子女和孫兒下午已抵達靈堂打點，其長子向傳媒透露父親因病離世，表示與家人希望遵照父親教誨保持低調，故不願上鏡和受訪。多位圈中人包括陳煒、石修與兒子陳宇琛、鄧英敏與太太、劉雅麗與媽媽、李寶安、吳雨及黎文卓等都有到來送別故友。而藝人周潤發夫妻、苗僑偉、湯鎮業、關菊英、鄭少秋、森森、斑斑、艾威及劉錫賢等亦有致送花圈致哀。

陳煒表示跟鄭偉強相識多年：「係我恩師，參選亞姐時已經認識，我嘅成長、我有今日同鄭生好大關係。」她坦言最難忘是能請到對方到婚禮，拖着她出嫁，而將對方當成父親一樣，又形容有鄭生在的地方就會開心，由此對方在圈中打滾超過50年，涉獵的部門多不勝數，對方的離開令圈中少了一位有本事及受尊敬的前輩：「佢好實在，會叫我煒仔，會直接話畀我聽有咩做得唔好。」她指鄭因本身有家族性遺傳心臟病，故很注重健康及養生，又表示對方不時來電，向她的醫生老公請教健康問題。

煒哥表示對方走得突然，自己當時在內地工作，對未能見對方最後一面感到遺憾：「因為血塊阻塞影響，所以一、兩日就走。」 她表示6、7月時也有跟對方碰面吃飯，現最希望對方家人早日釋懷。