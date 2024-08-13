Seunghwan無辜被鬧！SUGA醉駕被粉絲要求退出BTS

去年9月入伍的韓國天團防彈少年團（BTS）成員SUGA，本月6日晚上酒後駕駛電單車，他在泊車時跌倒而被執法人員發現，他當時的血液中酒精含量達0.227%，達到吊銷駕駛執照的水平，執法部門已就他涉嫌違反道路交通法立案調查。

SUGA捲入醉駕風波後，不少BTS的粉絲大表失望，有粉絲組織今日（13日）在BTS所屬的HYBE事務所大樓門外擺放寫上「祝賀你的墮落」、「閔玧其退團」、「你不覺得對不起粉絲嗎？」等字句的花牌，要求SUGA退出BTS。擁有29萬追蹤者的粉絲組織亦因為事件而將帳號注銷。

而同門男團Seventeen成員Seunghwan前日（11日）在社交網上載宣傳啤酒品牌的照片，並附上警告字句：「過度飲酒會引起中風、記憶力損傷或認知障礙症，懷孕中飲酒會增加胎兒畸形的危險，所有東西都要適可而止。」有部分SUGA的粉絲就認為Seunghwan是諷刺SUGA，留言鬧爆Seunghwan，引起其他網民反感。

另一方面，事務所昨日（12日）宣布Seventeen成員Jeonghan將於今年下半年當兵，中國成員Jun則會於下半年在內地拍劇，兩人將不能參與今年10月開始舉行的組合新碟宣傳活動及演唱會。