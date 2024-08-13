周啟生認辣火頭為個唱炒怍　增加知名度在內地大展拳腳

音樂人周啟生不時公開批評時下歌手和藝人，語出驚人獲封「樂壇判官」。他曾評擊陳蕾「彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音。」再暗指《中年好聲音2》評審楊千嬅「完全沒水平」。早前，他再狠批林家謙為「嗰條廢青」，又怒罵他的粉絲：「X你唔起呀？」事件持續發酵，連Joey Tang都未能幸免：「如果我喺度講一聲，Joey Tang有領導才（能），彈結他有天份，但係欠缺努力，所以唔會好叻！你哋可以同返佢講、睇吓佢敢唔敢博（駁）我！」他亦有指盧冠廷是「吹水友」，「只可以作一啲旋律，並非一個真正音樂家。」

近日，他又在社交平台多次提及自己10月1日的Show，發文：「如果搵埋80年代廢青嘅代表-Joey Tang 做嘉賓，大家點睇？嗰班搞屎搞棍嘅記者，又要自打嘴巴啦！PS : 嗰班妒忌我嘅盲迷，唔使再吠啦，我唔係行出嚟宣傳谷個show！我係鍾意講咩就講，我講一句嘢幾十萬人睇到，你哋班狗fans，繼續圍爐取暖鬧我啦，冇人會知㗎！哈哈大笑」他稱傳媒搞是搞非用盡努力想整衰他、唯恐天下不亂，不負責任地對他作出不合理指控，認為傳媒應向他公開道歉。

突然他又轉風向，指傳媒報道變相幫他免費賣廣告，現時他出街都多了靚女跟他打招呼，他又說：「啱啱有幾個國內嘅Promoter打嚟搵我做show，唔知會唔會同佢哋嘅宣傳有關。」、「我喺度多謝大家一聲，我接多咗好多嘢做，要請你哋食飯。細佬發脾氣鬧你哋係我唔啱，麻煩你哋得閒繼續耐唔中就整一個禮拜宣傳俾我！感恩感恩，感恩感恩。哈哈大笑 哈哈大笑 哈哈大笑」

今日（13日）凌晨，他指有朋友叫他別介懷負面報道，之前曾拒認炒作的他，大談自己作為「老江湖」的經歷，改口說：「我197幾年就喺TVB跟住顧嘉煇師傅，喺呢個音樂圈打滾咗50年，其實今次嘅事係我夾埋一班新聞界嘅朋友，一齊炒出嚟㗎。」

周啟生解釋自己炒作的兩個原因：「今次嘅炒作一方面可以令到我嘅名氣更加大，令一方面可以幫另一位藝人降一降溫！我得到嘅益處就係，全中國嘅網站都見到我嘅新聞，國內嘅人大多數都支持我，嚟緊方便安排，我再次喺大陸大展拳腳。如果要俾錢宣傳，我估要成千萬！一輪擾攘之後，一切變得平靜。我反而有一點兒不習慣。而家交返個波比嗰一位是非纏身嘅男歌手接力啦！哈哈大笑 哈哈大笑 哈哈大笑」他再在留言欄問：「我嘅演技係咪可以攞影帝啊？」