美食博覽特別推介　限量發售益力多LT特飲

【營業資訊】香港益力多乳品有限公司55年來,一直為建立健康社會而不斷努力,希望為消費者帶來更多的健康選擇。益力多為配合大家對健康的需求,2021年原味益力多推出減糖版本。

益力多

原味益力多和益力多LT,蘊含豐富的益生菌代田株,耐酸性特強,能抵抗胃酸,直達腸臟發揮健腸功能,平衡腸內菌叢,防止害菌在腸內繁殖,預防便秘和腹瀉,有助維持人體抵禦力*。另外均衡飲食、多做運動和選擇有益的食物,均可幫助身體健康,所謂預防勝於治療。

益力多LT

益力多LT已轉配方,與舊版本比較,糖分至Low、纖維夠High。含糖只有3.6克、膳食纖維5克,屬低糖、高纖飲品。

益力多LT -「高纖低糖‧幸腹御守」

益力多想你更幸「腹」!每支益力多及益力多LT均含豐富益生菌代田株,歷史悠久又有菌株編號,持續飲用有助抵禦力UP*,安心享用。此外,我們一直致力提供更優質、健康的產品,而益力多LT同時讓腸道補充益生菌及5克水溶性膳食纖維,便便暢通冇晒Bug!

今年4月及8月亦推出新廣告「益力多 LT 高纖低糖‧幸腹御守」,為大家送上健康生活。廣告片已在益力多官方Facebook/Instagram/YouTube 播出,敬請觀賞!

美食博覽期間,凡購買滿HK$50或以上, 即送「益力多保溫袋乙個」及玩篤籤遊戲(只限1次)。當中可選益力多(一排5支)HK$13.00或益力多LT(一排5支)HK$15.00或益力多LT特飲(1支)HK$25.00,展場限量發售的「益力多 × 不要對我尖叫」有3款口味,包括草莓多多綠、芒果多多綠及水蜜桃多多綠。

攤位編號:1B–C28

