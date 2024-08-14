美食博覽特別推介　限量發售益力多LT特飲

【營業資訊】香港益力多乳品有限公司55年來，一直為建立健康社會而不斷努力，希望為消費者帶來更多的健康選擇。益力多為配合大家對健康的需求，2021年原味益力多推出減糖版本。

益力多

原味益力多和益力多LT，蘊含豐富的益生菌代田株，耐酸性特強，能抵抗胃酸，直達腸臟發揮健腸功能，平衡腸內菌叢，防止害菌在腸內繁殖，預防便秘和腹瀉，有助維持人體抵禦力*。另外均衡飲食、多做運動和選擇有益的食物，均可幫助身體健康，所謂預防勝於治療。

益力多LT

益力多LT已轉配方，與舊版本比較，糖分至Low、纖維夠High。含糖只有3.6克、膳食纖維5克，屬低糖、高纖飲品。

益力多LT -「高纖低糖‧幸腹御守」

益力多想你更幸「腹」！每支益力多及益力多LT均含豐富益生菌代田株，歷史悠久又有菌株編號，持續飲用有助抵禦力UP*，安心享用。此外，我們一直致力提供更優質、健康的產品，而益力多LT同時讓腸道補充益生菌及5克水溶性膳食纖維，便便暢通冇晒Bug!

今年4月及8月亦推出新廣告「益力多 LT 高纖低糖‧幸腹御守」，為大家送上健康生活。廣告片已在益力多官方Facebook/Instagram/YouTube 播出，敬請觀賞!

美食博覽期間，凡購買滿HK$50或以上， 即送「益力多保溫袋乙個」及玩篤籤遊戲（只限1次）。當中可選益力多（一排5支）HK$13.00或益力多LT（一排5支）HK$15.00或益力多LT特飲（1支）HK$25.00，展場限量發售的「益力多 × 不要對我尖叫」有3款口味，包括草莓多多綠、芒果多多綠及水蜜桃多多綠。

攤位編號：1B–C28

*Nagao, F., Nakayama, M., Muto, T., & Okumura, K. (2000).

Effects of a fermented milk drink containing Lactobacillus casei strain Shirota on the immune system in healthy human subjects.