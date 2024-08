韓國男團Big Bang成員太陽前年約滿離開YG事務所後,便過檔YG金牌製作人Teddy創立的BLACK LABEL事務所,去年他憑個人專輯《Down to Earth》回歸樂壇,他與天團防彈少年團(BTS)成員Jimin合作的歌曲《VIBE》亦瞬間席捲全球,更登上「Billboard Hot 100」,氣氛強勁。

而太陽早前驚喜宣布舉行巡迴演出《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR]》,讓粉絲大為興奮,他將於8月底展開首爾場為巡演揭開序幕,兩場演出門票開售後僅5分鐘即被搶購一空,足證太陽超強人氣!而昨日(14日)太陽就宣布將於10月5日在香港亞洲國際博覽館Arena舉行《TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN HONG KONG》演唱會,這次亦是太陽暌違7年再次在香港舉行個唱,勢將為粉絲帶來最熾熱、創新的舞台,絕對值得期待!