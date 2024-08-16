期間限定冰品　踢走暑氣

明明已立秋，處暑亦將至，溫度依然高，日日30幾度高溫，熱到不行，惟有食個冰品驅驅暑氣降降溫，有雪糕品牌亦為巴絲打着想，帶來限量新味冰凍滋味。

優雅法式滋味

世界頂級雪糕品牌早前與電影產品公司合作，以串流平台第四季首播的劇集《Emily In Paris》聯乘推出限量版包裝。劇中迷人的巴黎美景配上主角的時尚穿搭，展現出優雅法式生活態度，與同自法國雪糕品牌不謀而合，繼而聯乘合作推出是次限量包裝，口味包括經典口味的士多啤梨雪糕家庭裝、脆皮雪糕批，以及「EMILY IN PARIS系列」雪糕杯4杯裝。此外，品牌特別設計#BeMoreEmily的社交平台濾鏡，鼓勵巴絲打拍攝及上載巴黎風的時尚穿搭（OOTD─Outfit Of The Day），貫徹法式生活態度，大家還更有機會贏得聯乘主題限量版tote bag。

醇香奶茶風味

人氣雪糕品牌最近趁茶飲熱潮，於即日推出期間限定的奶茶甜筒，一個脆筒可以同時享受香滑茶香的甘醇細膩滋味，以及冰品的透心涼體驗，可以說是高溫日子下茶控的消暑佳品！此外，新口味加入紅茶粉製作，令茶香醇厚、口感絲滑，還帶淡淡奶香，綴以香烤花生碎，及香濃朱古力尖，較飲杯冰奶茶體驗更豐富冰感層次。