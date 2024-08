期間限定冰品　踢走暑氣

明明已立秋,處暑亦將至,溫度依然高,日日30幾度高溫,熱到不行,惟有食個冰品驅驅暑氣降降溫,有雪糕品牌亦為巴絲打着想,帶來限量新味冰凍滋味。

優雅法式滋味

世界頂級雪糕品牌早前與電影產品公司合作,以串流平台第四季首播的劇集《Emily In Paris》聯乘推出限量版包裝。劇中迷人的巴黎美景配上主角的時尚穿搭,展現出優雅法式生活態度,與同自法國雪糕品牌不謀而合,繼而聯乘合作推出是次限量包裝,口味包括經典口味的士多啤梨雪糕家庭裝、脆皮雪糕批,以及「EMILY IN PARIS系列」雪糕杯4杯裝。此外,品牌特別設計#BeMoreEmily的社交平台濾鏡,鼓勵巴絲打拍攝及上載巴黎風的時尚穿搭(OOTD─Outfit Of The Day),貫徹法式生活態度,大家還更有機會贏得聯乘主題限量版tote bag。

醇香奶茶風味

人氣雪糕品牌最近趁茶飲熱潮,於即日推出期間限定的奶茶甜筒,一個脆筒可以同時享受香滑茶香的甘醇細膩滋味,以及冰品的透心涼體驗,可以說是高溫日子下茶控的消暑佳品!此外,新口味加入紅茶粉製作,令茶香醇厚、口感絲滑,還帶淡淡奶香,綴以香烤花生碎,及香濃朱古力尖,較飲杯冰奶茶體驗更豐富冰感層次。